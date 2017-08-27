Опять жара — погода по Кыргызстану на 28 августа

27 августа 2017, 19:16 Комментарии

БИШКЕК, 27 авг - Sputnik. В понедельник, 28 августа, осадков на территории республики не будет, сообщает Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, ожидается ветер переменных направлений скоростью 1-6 метров в секунду.

В Чуйской области ночная температура составит 13-18 градусов тепла, днем будет +30...+35.

В Таласской области ночью +8...+13, днем от 28 до 33 выше нуля.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 15-20 градусов со знаком "плюс", днем +30...+35.

В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 8-13 тепла, днем +21...+26.

В Нарынской области ночью +5...+10, днем воздух прогреется до 25-30 градусов.

В Оше ночью 18-20 выше нуля, днем +32...+34.

В Бишкеке ночью +16...+18, днем прогнозируется 31-33 градуса тепла.

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