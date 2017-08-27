Нас не подкупали! — руководитель сборной Кыргызстана по кок-бору о финале

27 августа 2017, 19:34 Комментарии

БИШКЕК, 27 авг - Sputnik. Руководитель сборной Кыргызстана по кок-бору Талас Бегалиев заявил журналистам, что финальный матч чемпионата мира по кокпару не был договорным.

© Sputnik / Алия СамидинРуководитель сборной Кыргызстана по кок-бору Талас Бегалиев По его словам, к нему подходила некая журналистка и задала вопрос: "не подкупили ли наших игроков казахстанцы?".

"Я не нашел потом эту девушку. Посмотрите на наших ребят. Разве они похожи на предателей? Они играли до конца, сломя голову неслись вперед. Таких вопросов быть не должно. Мы хотели выиграть, но это спорт - даже именитые спортсмены проигрывали. Не превращайте спорт в политику. Мы сейчас не жалуемся, играли по-мужски", - сказал Бегалиев журналистам и собравшимся болельщикам.

По словам Бегалиева, по правилам кокпару нельзя было во время поединка вести лошадь за уздечку.

"Соперники сами нарушали правила. Мы обращались к арбитрам, но реакции не последовало. Наших ребят били камчой, у них синяки, хотя это недопустимо. Кроме этого муляж туши после первого тайма стал скользким от пота и грязи и во втором тайме, зацепить его было невозможно", - отметил он.

Руководитель команды поблагодарил всех болельщиков за поддержку на трибунах.

Капитан сборной Жолдошбек Орозбаев также сказал о том, что игроков били камчой и у них есть синяки на теле.

"Если бы они хотели выиграть, то лучше бы сделали это достойно. Честной игры не было, судьи не реагировали. Туша была тяжелее, чем обычно - примерно 40 килограмм, хотя допускается только чуть больше 30", - отметил он.

Капитан добавил, что до начала игры настроение у ребят было хорошее - планировали выиграть финал.

Финальный матч первенства мира в Астане завершился победой казахстанцев со счетом 4:1.

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