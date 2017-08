В Сомали засуха. Голодают три миллиона человек

27 августа 2017, 17:33 Комментарии

В Сомали – сильнейшая засуха. В поисках воды и продовольствия почти 740 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома с ноября прошлого года. Лагеря беженцев переполнены. В срочной гуманитарной помощи нуждаются более 6 миллионов сомалийцев. Острый голод уже испытывают, как минимум, 3 миллиона человек, из них 275 тысяч детей, передает Евроньюс.

Засуха привела к распространению эпидемий холеры и кори. Страдает животноводство и сельское хозяйство.

В результате предыдущего катаклизма в 2011 году в Сомали погибли 270 тысяч жителей.

Today I distributed water in Walamoy town in Middle Shabelle, draught affected town, let's help each other #Caawiwalaal #Somalia pic.twitter.com/idBo2HyHVy

- Amb Mohamed Ali Nur (@AmbAmerico) 19 марта 2017 г.

