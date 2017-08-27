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Как в Кыргызстане спасают животное, которое почти никто не виделКак в Кыргызстане спасают животное, которое почти никто не видел

Мне стыдно за наших девушек — что бесит охранника ночного клуба в Бишкеке

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444896-ru.html

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27 августа 2017, 17:35       Комментарии

Сотрудник службы безопасности одного из ночных клубов столицы заранее извинился за свои откровения и попросил не принимать их близко к сердцу.
Итак, какие посетители раздражают охранника?
Крутые Они приходят в заведение с таким видом, будто это их личный клуб, а я - инфузория-туфелька. Игнорируют любые предложения или вопросы по поводу проносимых с собой предметов, окидывая охрану презрительным взглядом. Я видел много таких персонажей и понимаю, что у большинства за душой ничего нет, а их поведение - лишь жалкая попытка скрыть этот факт.
Малолетки В наш клуб трудно попасть людям в шортах и тем, кому еще нет 18 лет. Но запретный плод сладок - к нам толпами валят малолетки, которым приходится объяснять, что пропустить их мы не имеем права. Проблема в том, что многие 16-летние девушки и ребята сейчас выглядят, как 25-летние, а вот ведут себя неадекватно...
Чикули В ночных заведениях тусуется разная публика. В баре могут отдыхать 60-летние байке, а за соседним столиком - пить "Лонг Айленд" 18-летние нимфы. Но есть особый тип клиенток, которых в народе называют "чикулями". Эти барышни надевают самые откровенные наряды и делают тысячи селфи в час. Глядя на таких, понимаешь: в клуб они приходят не для того, чтобы насладиться музыкой, кухней или, на худой конец, выпивкой, - им интересна только самореклама.
Пьяные Пьяные постояльцы - самые неприятные. Чаще всего вечер сильно захмелевшего мужчины завершается приставаниями к страстно танцующей чикуле. Но скажу честно: хуже пьяного мужчины только дама подшофе. Сначала она будет исполнять страстные танцы, а позже эта "джига-дрыга" станет чем-то пугающим и опасным для жизни окружающих. Если клиентка сильно переберет со спиртным, она обязательно свалится, а нам нужно будет усадить это тело в такси. Стыдно за таких девушек!
Безэмоциональные Эти клиенты "проводят" весь вечер в смартфонах, заказав максимум чайник чая или немного спиртного. Я искренне не понимаю это, зачем они вообще приходят. Как же интересно надо жить, чтобы в пятницу вечером не попытаться оторвать взгляд от треклятого гаджета, не хотеть танцевать и веселиться?!
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