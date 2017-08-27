По Кыргызстану сохранится ясная погода — прогноз погоды на 28 августа

27 августа 2017, 16:30 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 28 августа. По сообщению Кыргызгидромета, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +13...+18

днем: +30...+35

Таласская область

ночью: +8...+13

днем: +28...+33

Баткенская область

ночью: +15...+20

днем: +30...+35

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +15...+20

днем: +30...+35

Иссык-Кульская область

ночью: +8...+13

днем: +21...+26

Нарынская область

ночью: +5...+10

днем: +25...+30

В Бишкеке без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +16...+18, максимальная температура воздуха днем +31...+33.