По Кыргызстану сохранится ясная погода — прогноз погоды на 28 августа

27 августа 2017, 16:30 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 28 августа. По сообщению Кыргызгидромета, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с.
Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +13...+18
днем: +30...+35
Таласская область
ночью: +8...+13
днем: +28...+33
Баткенская область
ночью: +15...+20
днем: +30...+35
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +15...+20
днем: +30...+35
Иссык-Кульская область
ночью: +8...+13
днем: +21...+26
Нарынская область
ночью: +5...+10
днем: +25...+30
В Бишкеке без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +16...+18, максимальная температура воздуха днем +31...+33.