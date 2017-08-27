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На авиашоу в Канаде загорелся самолет

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365410_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444894-ru.html

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27 августа 2017, 16:24       Комментарии

На базе ВВС Канады в Гринвуде недалеко от города Галифакс (Новая Шотландия) при посадке загорелся самолет пилотажной группы The Snowbirds, который участвовал в международном авиашоу.
По данным Росбалта со ссылкой на CTV News, нос одного из девяти тренировочных самолетов CT-114 Tutor воспламенился уже на взлетно-посадочной полосе.
Пламя удалось быстро взять под контроль, благодаря оперативной реакции пилотов и прибывших на место двух пожарных машин.
"Пилот остановил самолет, и мы вызвали пожарную команду. Они немедленно прибыли на место, потушили огонь и пилоты успешно высадились", - рассказала представитель пилотажной группы Микеле Тремблэй, не уточнив причин возгорания.
Пострадавших удалось избежать. Более того, самолет в скором времени вернется в строй, и уже в это воскресенье продолжит участвовать в авиашоу.

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