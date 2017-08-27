На авиашоу в Канаде загорелся самолет

27 августа 2017, 16:24 Комментарии

На базе ВВС Канады в Гринвуде недалеко от города Галифакс (Новая Шотландия) при посадке загорелся самолет пилотажной группы The Snowbirds, который участвовал в международном авиашоу.

По данным Росбалта со ссылкой на CTV News, нос одного из девяти тренировочных самолетов CT-114 Tutor воспламенился уже на взлетно-посадочной полосе.

Пламя удалось быстро взять под контроль, благодаря оперативной реакции пилотов и прибывших на место двух пожарных машин.

"Пилот остановил самолет, и мы вызвали пожарную команду. Они немедленно прибыли на место, потушили огонь и пилоты успешно высадились", - рассказала представитель пилотажной группы Микеле Тремблэй, не уточнив причин возгорания.

Пострадавших удалось избежать. Более того, самолет в скором времени вернется в строй, и уже в это воскресенье продолжит участвовать в авиашоу.