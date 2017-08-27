Как в Кыргызстане спасают животное, которое почти никто не видел

27 августа 2017, 16:33 Комментарии

У него много названий: ирбис, снежный леопард и самое привычное для нас - снежный барс. Помощник генерального секретаря ООН Джихан Султаноглу лично прилетела в Бишкек, чтобы принять участие в Международном форуме по сохранению снежного барса и его экосистем.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Помощник генерального секретаря ООН Джихан Султаноглу - Зачем спасать животное, которое вообще мало кто видел?

- Снежный барс - это почти мистический зверь. Люди чаще воспевают его, чем видят вживую. Но ирбисы являются частью высокогорной экосистемы и относятся к исчезающим видам. Если их не станет совсем, пострадает вся эта хрупкая система. А ведь человек - тоже ее часть. Земля, пастбища, почва - все ресурсы будут приходить в упадок, если вывести из строя хотя бы одно звено. Разумеется, это будет влиять на жизнь человека.

В 2015 году были приняты Цели устойчивого развития на ближайшие 15 лет. Они включают три направления: социальный прогресс, экономический рост и сохранение окружающей среды. Если говорить о последнем пункте, то он подразумевает заботу о природе, и мы не можем игнорировать проблему сохранения снежного барса.

- Почему это животное вообще оказалось под угрозой исчезновения?

- Во-первых, из-за браконьерства, незаконной охоты. Во-вторых, снежный барс исчезает из-за потери среды обитания, к которой приводит экономическая деятельность человека. В-третьих, популяция страдает от стихийных бедствий, изменения климата.

- Какие меры необходимо принять, чтобы спасти эту дикую кошку?

- В Бишкеке прошел Международный форум по сохранению снежного барса и его экосистем. Это уже второе подобное мероприятие, первое состоялось в 2013 году, когда была разработана Глобальная программа по сохранению снежного барса.

Что особенно важно? На форуме собрались все заинтересованные стороны: ученые, представители государственных органов, международных организаций, бизнеса. Каждый вносит свою долю усилий, и вместе мы можем достичь результатов. Важно привлекать к решению проблемы местные сообщества там, где находится среда обитания снежных барсов. Надо менять менталитет, культуру, поведение людей, чтобы они тоже озадачились этой проблемой.

Да, снежных барсов воочию видели немногие. Но они существуют, и мы должны их спасти! Конечно, необходимы ресурсы, чтобы можно было реализовать все усилия.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Помощник генерального секретаря ООН Джихан Султаноглу: снежный барс даже не умеет рычать! Но думаю, что он сказал бы: "Сохраните мой дом! Остановите изменение климата" - Что такое "зеленые инвестиции" и как они помогут сохранить снежного барса?

- Они призваны снизить вредное воздействие на окружающую среду и климат. Когда мы говорим о снежном барсе, эти инвестиции направлены на защиту и сохранение популяции. Сейчас именитые звезды со всего мира подписывают петицию, чтобы привлечь людей к данной проблеме, вынести ее на более высокий уровень.

- Если бы снежный барс умел говорить, что он сказал бы лично вам?

- Снежный барс даже не умеет рычать! Но думаю, что он сказал бы: "Сохраните мой дом! Остановите изменение климата".

Я хочу воспользоваться возможностью и выразить Кыргызстану признательность за инициативу. Многое уже сделано, и ваша страна является лидером в этом плане.

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