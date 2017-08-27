Интервью с белоруской, которая рассказами о Бишкеке достала всех в Минске

27 августа 2017, 16:05 Комментарии

Конечно, мне интересно! Так я познакомилась с Валерией Фадеевой, которая приехала в Кыргызстан в рамках молодежной программы. Девушка прокатилась на бишкекской маршрутке, поторговалась с продавцом на Ошском рынке и привезла в Минск пять килограммов курута.

- Как вы представляли Кыргызстан до поездки? Оправдала ли реальность ожидания?

- Признаюсь честно: раньше я практически ничего не знала о вашей республике, которую, ко всему прочему, называла Киргизией. Разве что посмотрела немного фотографий в Интернете: увидела лошадей, национальные костюмы, горы... Следующим шагом стал опрос друзей и родственников. Все шутили по поводу "загадочного" кумыса и не понимали, зачем я вообще в Кыргызстан: стоимость билета из Минска в Бишкек, например, практически равна акционной цене билета в Нью-Йорк.

Так и не узнав ничего толкового, я решила просто поехать и посмотреть - в конце концов, это самый проверенный способ. Прилетела, вышла из аэропорта и увидела горы. Так и стояла несколько минут на парковке, просто выбирая подходящие слова, чтобы выразить свой восторг. Если честно, даже спустя месяц по возвращении домой я их так и не нашла.

© Фото / предоставлено Валерией ФадеевойВалерия Фадеева из Беларуси в Кыргызстане - Во время путешествия вас учили ставить юрту. О чем вы думали, когда очутились внутри кочевого жилища?

- Почему-то сразу мысленно расставила в юрте мебель и поселилась там с воображаемой семьей. А если серьезно, долго думала о том, как здорово уметь строить такое жилье своими руками. Ведь юрту легко можно транспортировать, с ней, наверное, можно даже путешествовать. Еще я обрадовалась, что внутри прохладно, даже когда на улице очень жарко.

© Фото / Елена КазиначиковаВалерия Фадеева из Беларуси в Кыргызстане - На Ошском рынке вам удалось сбить цену за килограмм арбуза с восьми сомов до трех. Чем еще запомнился визит на восточный базар? Что вы привезли домой?

- У белорусов "под боком" Европа, поэтому соотечественников трудно удивить гостинцами, но мне удалось! На Ошский рынок мы ездили дважды, так как в первый раз я просто вертела головой на 180 градусов и с открытым ртом шла по рядам. Домой привезла килограммов пять курута и два килограмма кураги, потому что такой вкусной еще нигде не пробовала! Захватила я и килограмм жареных бобов... а потом закрались опасения, что с такой большой сумкой в самолет меня не пустят.

Кстати, я нашла на базаре сувенирную лавку, где купила кошельки и бусы из войлока, темир комуз, деревянные фигурки байке и эже.

- Рассказывая о своих впечатлениях, вы отметили, что кыргызстанцы не понимают, как можно не любить курут. Вы с нами согласны?

- Впервые я попробовала курут год назад в Испании, когда подруга из Кыргызстана угостила меня одной припрятанной "конфеткой". Я не поверила, что это вообще съедобно... Конечно, можно не любить курут так же, как, например, баклажаны или шоколад. Каждый человек уникален, но мне было важно понять, почему кыргызы так любят курут и максым. Я охотно попробовала курурт во второй раз, а потом в третий и четвертый.

© Фото / Елена КазиначиковаВалерия Фадеева из Беларуси в Кыргызстане - Что вас удивило больше здесь всего? Чего вы вообще не ожидали увидеть в Кыргызстане?

- Думаю, больше всего меня удивила социальная разница между людьми: кто-то очень богатый, а кто-то наоборот. Это заметно и по самой столице - ее домам и ресторанам, и по жителям. Но вместе с тем меня восхитили оптимизм и душевность кыргызстанцев.

- Вы успели прокатиться на бишкекских маршрутках?

- Скажу сразу, что мне очень повезло с гидом - это моя подруга Лена, которая с рождения живет в Бишкеке и знает о Кыргызстане больше многих преподавателей. Так вот, она сказала мне: "Ты не поедешь домой, пока не покатаешься на городской маршрутке".

До этого я смотрела на YouTube видео из Китая о том, как жителей Пекина заталкивают в вагон метро, чтобы они могли добраться до работы. Оно показалось мне фантастическим. А после поездки в бишкекской маршрутке я поняла, что в Минске добираюсь до работы премиум-классом.

Даже когда мне казалось, что места для очередного пассажира уже нет, оно волшебным образом появлялось. "Очень тесное знакомство с культурой", - шутила я, пока мы с Леной висели на поручнях, зажатые между несколькими людьми. Это было незабываемо и очень весело, но ездить так каждый день я бы точно не смогла. Все-таки белорусы ценят личное пространство и стараются не делить его ни с кем.

© Фото / Елена КазиначиковаВалерия Фадеева из Беларуси в Кыргызстане - Легко ли вам было найти общий язык с кыргызстанцами?

- Конечно, все ведь говорят по-русски. А еще кыргызстанцы очень открытые и гостеприимные. Я благодарна каждому человеку, которого встретила! Иногда даже не могла найти объяснений тому, почему ваши люди такие добрые. Только потом поняла, что я просто мнительная.

Кыргызстанцы - солнечный народ. Вы как будто постоянно улыбаетесь, причем независимо от возраста. Может, все дело в той самой умиротворенной энергетике? Мне было очень комфортно.

© Фото / Елена КазиначиковаВалерия Фадеева из Беларуси в Кыргызстане - Вам понравилось быть Лерой-эже?

- Уважение к старшим очень понравилось. В этом нет никакой наигранности, а есть просто традиция, которую все соблюдают. Хотя, когда я стала Лерой-эже, было непривычно, ведь ребята, которые обращались ко мне на "вы", практически мои ровесники. В моем восприятии это скорее отдаляет людей, чем сближает.

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