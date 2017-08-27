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ЦИК отказала в регистрации 20 кандидатам на пост президента КР

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365412_ci...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444890-ru.html

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Число кандидатов в президенты Кыргызстана сократилось, осталось 42

27 августа 2017, 12:05       Комментарии

Центризбирком отказал в регистрации 20 кандидатам в президенты Кыргызстана. Этот вопрос комиссия рассмотрела на заседании 26 августа.
Из них 15 человек не сдали подписные листы по сбору подписей в установленный срок, что является нарушением ст.52,53 Конституционного закона "О выборах президента КР и депутатов ЖК КР" и является основанием для отказа в регистрации.
В регистрации отказано следующим гражданам:
<li>Советбек Абыкулов</li><li>Аскарбек Абышкаев</li><li>Турат Акимов</li><li>Турсунбай Бакир уулу</li><li>Омурбек Болтуруков</li><li> Максатбе Жумабеков</li><li>Замира Муратбекова</li><li>Назарбек Нышанов</li><li>Темирку Омуралиев</li><li>Ттоктобубу Таласбаева</li><li>Дамира Токтосунова</li><li>Мукар Чолпонбаев</li><li>Санжарбек Энназаров</li><li>Бакыт Керимбеков</li><li>Марат Мергенов</li>
Еще пять кандидатов на должность не представили в Центризбирком сертификаты об уровне владения государственным языком и не сдали подписные листы, что также является основанием для отказа в регистрации:
Руслан Джунусов
Игорь Трофимов
Калмамат Мактымбаев
Шерикул уулу Мирлан
Полотбек Кенжекулов

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