ЦИК отказала в регистрации 20 кандидатам на пост президента КР

27 августа 2017, 12:05 Комментарии

Центризбирком отказал в регистрации 20 кандидатам в президенты Кыргызстана. Этот вопрос комиссия рассмотрела на заседании 26 августа.

Из них 15 человек не сдали подписные листы по сбору подписей в установленный срок, что является нарушением ст.52,53 Конституционного закона "О выборах президента КР и депутатов ЖК КР" и является основанием для отказа в регистрации.

В регистрации отказано следующим гражданам:

<li>Советбек Абыкулов</li><li>Аскарбек Абышкаев</li><li>Турат Акимов</li><li>Турсунбай Бакир уулу</li><li>Омурбек Болтуруков</li><li> Максатбе Жумабеков</li><li>Замира Муратбекова</li><li>Назарбек Нышанов</li><li>Темирку Омуралиев</li><li>Ттоктобубу Таласбаева</li><li>Дамира Токтосунова</li><li>Мукар Чолпонбаев</li><li>Санжарбек Энназаров</li><li>Бакыт Керимбеков</li><li>Марат Мергенов</li>

Еще пять кандидатов на должность не представили в Центризбирком сертификаты об уровне владения государственным языком и не сдали подписные листы, что также является основанием для отказа в регистрации:

Руслан Джунусов

Игорь Трофимов

Калмамат Мактымбаев

Шерикул уулу Мирлан

Полотбек Кенжекулов