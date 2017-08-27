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Армия Ливана объявила о прекращении боев против ИГ

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365409_ar...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444889-ru.html

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27 августа 2017, 15:08       Комментарии

Армия Ливана объявила о прекращении боевых действий против группировки "Исламское государство" на границе с Сирией. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.
Причиной заключения перемирия стало намерение Бейрута провести с боевиками ИГ переговоры об освобождении девяти военнослужащих, которые были захвачены в плен террористами в приграничном городе Арсаль в 2014 году.
Одновременно о прекращении боевых действий против боевиков ИГ с другой стороны сирийско-ливанской границы объявила Сирийская правительственная армия и отряды движения "Хезболла". Режим перемирия начал действовать 7:00 мск 27 августа.
Вооруженные силы Ливана развернули наступление на позиции террористов возле деревни Рас-Баальбек, населенной христианами, 19 августа. Поводом для проведения операции стали постоянные обстрелы боевиками ИГ ливанской территории.

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