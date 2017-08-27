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Право руля! Яхты на Иссык-Куле устроили гонки — яркие кадры регаты

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444887-ru.html

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В Иссык-Куле утонули двое детей

27 августа 2017, 14:09       Комментарии

В гонках участвовали восемь крейсерских яхт. Экипажам нужно было пройти на скорости через три "петли" - маршруты в виде большой восьмерки на воде.
Генсек Федерации парусного спорта КР Андрей Мадеко сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан, что победителя регаты ждал денежный приз, но для большинства участников, по его мнению, главным в гонках стал спортивный интерес.
"Парусный спорт Кыргызстана в критическом состоянии. Тем не менее люди тренируются, выходят на соревнования, приобщают детей... Сегодня в составе команд было немало подростков. Детям нравится, они тренируются даже во время иссык-кульских штормов, и у них отлично получается. Самому младшему участнику гонки всего 13 лет", - рассказал Мадеков.
По итогам первого тура из соревнований выбыли три лодки, и за первое место остались бороться пять судов. Гонка длилась около шести часов.
Победителем регаты стала команда судна "Полярис 116".
Организаторы намерены проводить такие соревнования ежегодно. Впервые крейсерская гонка, посвященная памяти Александра Сахарцева, состоялась в 2016-м.
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