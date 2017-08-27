Утверждена программа развития молодежной политики на 2017-2020 годы

27 августа 2017, 13:39 Комментарии

Утверждена программа правительства "Развитие молодежной политики на 2017-2020 годы".

Как сообщает Госагентство по делам молодежи, физкультуры и спорта, соответствующее постановление подписал 11 августа премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Новизной данной программы является межотраслевой подход к разработке и реализации молодежной политики с координирующей ролью уполномоченного государственного органа в сфере молодежной политики - Госагентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Программа является руководящим документом для всех заинтересованных и вовлеченных групп. Ее реализация должна привести к качественно новому состоянию молодежной сферы. В рограмме сформулирован системный подход органов государственного управления и их партнеров к развитию молодежной политики.

Программа включает видение будущего, цели, основные приоритеты, задачи и ключевые меры государственной политики, направленные на развитие молодежи Кыргызстана. Также создание к концу 2020 года нормативных правовых, инфраструктурных условий, общественной среды для формирования нового поколения граждан, ответственно участвующих в устойчивом развитии страны и конкурентоспособных в политической, экономической, социальной и культурной сферах.

Меры политики и действия будут увязываться с бюджетным процессом, обеспечиваться необходимыми финансовыми и иными ресурсами. В их осуществление вовлечены все заинтересованные стороны - государственные органы, органы местного самоуправления, институты гражданского общества, международные проекты и программы.

По итогам реализации программы ожидается достижение результатов по созданию устойчивых условий и необходимых правовых основ для эффективной реализации государственной молодежной политики и развития сектора молодежи. Также создание системы формирования нового поколения граждан, ответственно участвующих в устойчивом развитии страны, кроме этого, скоординированное взаимодействие заинтересованных сторон по развитию молодежи, минимизированный риск для молодежи быть отторгнутыми и исключенными в подготовке и принятия решений.