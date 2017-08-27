Обезглавленное тело женщины нашли в мусорном баке в Оше

27 августа 2017, 12:46 Комментарии

БИШКЕК, 27 авг - Sputnik. На юго-востоке Оша нашли обезглавленное тело женщины, сообщила пресс-служба УВД города.

В воскресенье в 10.30 работники муниципального предприятия "Тазалык" обнаружили тело во время очистки мусорных контейнеров у здания Социального университета.

Убитой было примерно 40-50 лет. По информации УВД, преступники пытались отрезать и ноги.

Идет следствие. Другие подробности в милиции обещали представить позже.

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