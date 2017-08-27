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Обезглавленное тело женщины нашли в мусорном баке в Оше

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444884-ru.html

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27 августа 2017, 12:46       Комментарии

БИШКЕК, 27 авг - Sputnik. На юго-востоке Оша нашли обезглавленное тело женщины, сообщила пресс-служба УВД города.
В воскресенье в 10.30 работники муниципального предприятия "Тазалык" обнаружили тело во время очистки мусорных контейнеров у здания Социального университета.
Убитой было примерно 40-50 лет. По информации УВД, преступники пытались отрезать и ноги.
Идет следствие. Другие подробности в милиции обещали представить позже.
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