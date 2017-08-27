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Новости Кыргызстана

В Оше найдено обезглавленное тело женщиныВ Оше найдено обезглавленное тело женщины

Во Флориде полиция застрелила грозившую покончить с собой женщину

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365403_vo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444882-ru.html

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27 августа 2017, 12:39       Комментарии

В городе Санрайз в американском штате Флорида сотрудники полиции застрелили вооруженную женщина, которая грозилась покончить с собой. Об этом сообщает телеканал РБК со ссылкой на Fox News.
По словам представителей шерифа округа Бровард, штурмовая группа SWAT 25 августа получила сообщение о том, что женщина забаррикадировалась в квартире и угрожала покончить жизнь самоубийством.
Пресс-секретарь шерифа Веда Коулман-Райт заявила, что женщина перестала отвечать полицейским, после чего штурмовая группа ворвалась в квартиру. Внутри комнаты они обнаружили вооруженную пистолетом женщину и застрелили ее. Никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Имя женщины не называется.

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