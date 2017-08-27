В 4 года я стал для родителей "ушами и ртом"

27 августа 2017, 12:04 Комментарии

Садык обычный парень, который ходит в школу, за исключение того, что он занимается сурдопереводом с 4 лет. Год назад он начал исполнять песни для глухонемых и получается у него это хорошо. На данный момент у него 6 тысяч подписчиков в инстаграме.

- Откуда пришла идея создавать видео? Были ли недовольные "Критики"?

- Идея пришла в прошлом году. Я просто сидел и смотрел клипы всякие ну и руки автоматом начали двигаться и переводить песни. Мне стало интересно, как это будет выглядеть. Я снял себя на камеру, песню и разослал друзьям. Они сказали, что это будет очень интересно и круто, если я закину такое. Первая песня была посвящена не в сторону глухонемой аудитории, а просто так для интереса и ради девушки, там были слова о любви. После того как я закинул, в этот же день пошел шквал эмоций со стороны аудитории инстаграма. Разные люди начали писать, некоторые хейтить. Типа я какой-то шарлатан то, что это бред какой-то или я чем-то болею. Также были положительные эмоции, в этот же день мне написали люди ОВЗ, это были, как и дети, так и взрослые. Они мне написали, что это очень интересная задумка и им это нравится. Люди начали подписываться постоянно, так и произошел мой контент. Каждую неделю я старался закидывать по 1 видео, так и получилось.

- Хейтить? Как?

- Типа я какой-то шарлатан, то что это бред какой-то или я чем-то болею. Также были положительные эмоции, в этот же день мне написали люди ОВЗ, это были как и дети, так и взрослые. Они мне написали, что это очень интересная задумка и им это нравится. Люди начали подписываться постоянно, так и произошел некий контент. Каждую неделю я старался закидывать по 1 видео, так и получилось.

- Каких исполнителей тебе сложно переводить?

- Наша эстрада, у них постоянно песни на кыргызском. Песни очень хорошие, звучат классно, но в плане перевода они бывают сложноватые. Я редко перевожу из-за этого, но вот хочу исполнить песню Мирбек атабекова, и мне предложили сняться в клипе, песня называется "Энеке Май" она на кыргызском. Это очень сложная песня, в плане перевода и смысла.

Есть такая женщина, Айгуль Кубатовна, она предложила мне снять по определенным локациям клип на эту песню. Потихоньку работаем над этим. Также сложно исполнять песни дуэта "miyagi & эндшпиль".

- Пробовал Скриптонита?

- Да, я исполнил его песню "Космос". Очень хорошая песня, людям понравилось. У него песни, где очень много мата и я редко такое перевожу. А так, я много его слушаю. (Скриптонет (Адиль Жалелов) — казахстанский рэп-исполнитель и битмейкер).

- Расскажи про семью

- Семья у меня, так сказать, нестандартная (улыбается). Папа у меня чуть-чуть слышит, но разговаривает он не так четко. Мама вообще не слышит, но по губам читает очень хорошо и разговаривает внятно. С самого рождения меня очень хорошо опекали родственники, как с папиной стороны, так и с маминой. Именно благодаря ним я начал нормально разговаривать, не отставать не от чего, также я выучил язык жестов. Примерно к двум годам я полностью освоил алфавит жестов и бытовые слова. Ближе к 4 годам я уже мог полностью разговаривать на нем. Поэтому родители забирали с садика по личным делам, в качестве переводчика. Я был их ушами и ртом наверно (улыбается).

- Ты оканчиваешь школу в этом году, кем ты хочешь стать и куда собираешься поступать?

- В КРСУ в ФАДИС на факультет архитектуры/дизайна и строительства. С 7 класса прям настрой, что буду дизайном интерьера заниматься, красивые комнаты буду создавать.

- Почему не хочешь заняться профессионально сурдопереводом? Были ли предложения?

- У нас есть замечательная девушка, она занимается тем же самым. Только у нее не родители глухонемые, а она сама слабослышащая. Я ее имя не помню, но ник в инстаграме "asanova", она казашка. Мы с не раз общались, она очень сильный и хороший человек. В Казахстане, воспринимают такой контент очень хорошо и могут платить за это очень хорошо. У нас это не сильно востребовано, нашим как-то, как мне кажется, все равно. Если это было бы все настолько серьезно, что были бы такие люди, которые хотят помочь или продвигать этот контент, я бы задумался над этим. Но в данный момент такого нет, я бы хотел это продолжать, но мне кажется, что не получится, а желание у меня есть. Меня уже пригласили на некую работу, это переводить предвыборные новости в углу экрана телевизора. Ну, это да, но это будет непостоянно и как-то сложно. Я не знаю честно, если будут программы, тогда получится.

- Спасибо за беседу Садык! Удачи и всех благ.

Беседовал Даниил Хашковский