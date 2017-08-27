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Подписана программа Развития молодежной политики на 2017-2020 годы

Источник:
http://kabar.kg/news/podpisana...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444880-ru.html

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27 августа 2017, 12:10       Комментарии

Бишкек, 27.08.17. /Кабар/. Утверждена Программа правительства КР "Развития молодежной политики на 2017-2020 годы". Соответствующее постановление правительства КР было подписано 11 августа, сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта.
Новизной данной Программы является межотраслевой подход к разработке и реализации молодежной политики с координирующей ролью уполномоченного государственного органа в сфере молодежной политики - Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта при Правительстве КР.
Программа является руководящим документом для всех заинтересованных и вовлеченных групп. Ее реализация должна привести к качественно новому состоянию молодежной сферы. В Программе сформулирован системный подход органов государственного управления и их партнеров к развитию молодежной политики.
Программа включает видение будущего, цели, основные приоритеты, задачи и ключевые меры государственной политики, направленные на развитие молодежи Кыргызстана. Также, создание к концу 2020 года нормативных правовых, инфраструктурных условий, общественной среды для формирования нового поколения граждан, ответственно участвующих в устойчивом развитии страны и конкурентоспособных в политической, экономической, социальной и культурной сферах. Меры политики и действия будут увязываться с бюджетным процессом, обеспечиваться необходимыми финансовыми и иными ресурсами. В их осуществление вовлечены все заинтересованные стороны – государственные органы, органы местного самоуправления, институты гражданского общества, международные проекты и программы.
По итогам реализации Программы ожидается достижение результатов по созданию устойчивых условий и необходимых правовых основ для эффективной реализации государственной молодежной политики и развития сектора молодежи. Также создание системы формирования нового поколения граждан, ответственно участвующих в устойчивом развитии страны, кроме этого скоординированное взаимодействие заинтересованных сторон по развитию молодежи, минимизированный риск для молодежи быть отторгнутыми и исключенными в подготовке и принятия решений.

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