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Мэйуэзер победил Макгрегора нокаутом в 10-м раунде

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/meiuezer-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444879-ru.html

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27 августа 2017, 11:14       Комментарии

Бишкек, 27.08.17. /Кабар/. Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший победил нокаутом ирландского бойца ММА Конора Макгрегора.
Бой согласованный по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг) состоялся в ночь с субботы на воскресенье Лас-Вегасе. Кыргызстанцы смогли посмотреть бой сегодня утром.
Долгожданный поединок завершился победой Мэйуэзера-младшего в 10-м раунде техническим нокаутом.
Макгрегор получит за бой 30 млн долларов, а американец – 100 млн без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов.
Кроме этого победитель получил пояс, изготовленный из крокодильей кожи и содержит 1,5 кг золота, 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 160 изумрудов.
40-летний Мэйуэзер провел 49 боев в профессиональной карьере, в которых одержал 49 побед (26 нокаутом). В активе 29-летнего ирландца 24 боя по правилам ММА, 21 из которых он выиграл (18 нокаутом) и потерпел 3 поражения.
Фото Associated press, Isaac Brekken

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