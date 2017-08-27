Мэйуэзер победил Макгрегора нокаутом в 10-м раунде

27 августа 2017, 11:14 Комментарии

Бишкек, 27.08.17. /Кабар/. Американский боксер Флойд Мэйуэзер-младший победил нокаутом ирландского бойца ММА Конора Макгрегора.

Бой согласованный по правилам бокса в первом среднем весе (до 69,85 кг) состоялся в ночь с субботы на воскресенье Лас-Вегасе. Кыргызстанцы смогли посмотреть бой сегодня утром.

Долгожданный поединок завершился победой Мэйуэзера-младшего в 10-м раунде техническим нокаутом.

Макгрегор получит за бой 30 млн долларов, а американец – 100 млн без учета доходов от телетрансляций, продажи билетов.

Кроме этого победитель получил пояс, изготовленный из крокодильей кожи и содержит 1,5 кг золота, 3360 бриллиантов, 600 сапфиров и 160 изумрудов.

40-летний Мэйуэзер провел 49 боев в профессиональной карьере, в которых одержал 49 побед (26 нокаутом). В активе 29-летнего ирландца 24 боя по правилам ММА, 21 из которых он выиграл (18 нокаутом) и потерпел 3 поражения.

Фото Associated press, Isaac Brekken