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Испанский король вышел на демонстрацию в Барселоне

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365401_is...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444878-ru.html

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27 августа 2017, 11:22       Комментарии

Король Испании Филипп VI возглавил демонстрацию против терроризма в Барселоне, которая прошла спустя девять дней после терактов в Каталонии, унесших жизни 15 человек, передает Би-би-си.
Рядом с монархом в первых рядах манифестации, которая прошла по улицам каталонской столицы, был премьер-министр Испании Мариано Рахой и люди, которые 17 августа первыми пришли на помощь пострадавшим от атаки исламистов.
Это были не только полицейские в форме и врачи в белых халатах, но и продавцы магазинов с бульвара Рамбла, где грузовик давил прохожих - они первые пришли на помощь пострадавшим.
Они стояли за широким баннером, на котором был написан лозунг "No tinc por" - "Я не боюсь" на каталонском языке.
Также в руках у демонстрантов, осуждающих воинствующих исламистов, были лозунги против исламофобии, а в числе участников манифестации были мусульманки в хиджабах. Кроме того, были и плакаты, осуждающие продажу испанского оружия Саудовской Аравии.
По данным полиции, всего в демонстрации приняли участие около полумиллиона человек.
Филипп VI стал первым королем, которые принял участие в демонстрации после восстановления монархии в Испании в 1975 году. Его отец Хуан Карлос, занявший престол после кончины диктатора Франсиско Франко и отрекшийся от него в 2014 году, никогда этого не делал.
Испанский монарх и премьер продемонстрировали солидарность на фоне противоречий, связанных с желанием властей Каталонии провести неофициальный референдум о независимости в октябре этого года.
Во время марша за спиной у короля и премьер-министра развевались каталонские флаги, которые служат эмблемой сторонников независимости автономной области. А некоторые демонстранты попытались освистать Филиппа VI и кричали ему "уходи".
Премьер-министр Рахой, в свою очередь, призвал всех выйти на марш, чтобы доказать единство Каталонии и остальной Испании в борьбе с террором.
Во второй половине дня 17 августа фургон совершил наезд на прохожих на бульваре Рамбла в центре Барселоны, особенно популярном среди туристов. Автомобиль проехал более 500 метров на скорости около 80 км/ч и остановился на площади Бокерия. Водителю тогда удалось скрыться.
Позже в 120 километрах от Барселоны в приморском городе Камбрильс автомобиль также совершил наезд на пешеходов. Полиция застрелила пятерых нападавших.
Жертвами атак в Каталонии стали 15 человек, более 100 были ранены. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".
В минувший вторник, 22 августа, полиция застрелила марокканца 22-летнего Юнеса Абуякуба, которого считают водителем фургона, врезавшегося в толпу туристов на Рамбле.
Четверо задержанных по подозрению в причастности к терактам в Каталонии предстали перед судом в Мадриде.

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