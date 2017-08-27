Ученые: Большинство стран могут полностью перейти на возобновляемую энергию

27 августа 2017, 10:25 Комментарии

Международная группа ученых под руководством Марка Джейкобсона (Mark Z. Jacobson) из Стэнфордского университета подготовила "дорожную карту" мер, которые позволят 139 странам мира к середине века получать всю необходимую электроэнергию из возобновляемых источников. По оценкам ученых, использование альтернативной энергетики не только позволит сократить использование невозобновляемых ресурсов, но и создаст десятки миллионов рабочих мест, пишет Naked Science.

Авторы работы оценили, каким количеством потенциальных источников "зеленой энергии" обладает каждая из стран. Учитывалась энергия, получаемая с помощью воды, ветра и солнечного света. Ученые подсчитали, сколько "зеленых" генераторов потребуется каждой из стран для перехода на возобновляемые источники и сколько места для них понадобится. По оценке экспертов, большинству стран будет достаточно всего 1% доступных площадей земли и искусственных поверхностей (например, крыш зданий). Также были подсчитаны затраты, которые понесут промышленность и бизнес.

В исследовании рассматривались страны, данные о которых доступны Международному энергетическому агентству. Этим странам принадлежит 99% выбросов углекислого газа в атмосферу. Ученые определили, каким странам легче и труднее всего будет перейти на возобновляемые источники энергии. Проще всего эта задача окажется для стран со средней плотностью населения, например для некоторых стран Евросоюза. Сложнее всего переход пройдет для жителей небольших, но густо населенных стран, окруженных морем, - таких как Сингапур.

По мнению ученых, "зеленая энергетика" способна решить множество современных проблем. Снижение выбросов в атмосферу позволит избежать миллионов преждевременных смертей из-за заболеваний, вызванных загрязнением воздуха. В связи с этим уменьшатся и затраты на здравоохранение. Также ученые прогнозируют изменения рынка труда. По их оценке, переход к возобновляемой энергии уничтожит около 28 миллионов рабочих мест, но создаст 52 миллиона новых.

Впрочем, у таких "дорожных карт" есть и критики. Они отмечают, что изменение основных источников энергии потребует больших затрат.