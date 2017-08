Как круто! — снежные барсы будут "гулять" по Бишкеку

27 августа 2017, 10:25 Комментарии

БИШКЕК, 27 авг - Sputnik. Горожане и гости Бишкека с помощью специального мобильного приложения смогут увидеть в столице снежных барсов. Это станет возможно благодаря особым рисункам - маркерам, которые нужно будет отсканировать на телефоне, рассказала корреспонденту Sputnik Кыргызстан координатор проекта "Инициатива по финансированию биоразнообразия" Лира Жолдубаева.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

FacebookTwitterWhatsappViberTelegramСкачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код © Sputnik / Элебесов МаксатКак круто! — снежные барсы будут "гулять" по Бишкеку Чтобы увидеть в смартфоне "объемного" барса, необходимо скачать приложение Arloopa, открыть его и отсканировать маркер. Приложение позволяет делать фотографии и снимать видео. Ракурс наблюдения и съемки можно менять.

Участники Международного форума по сохранению снежного барса и его экосистем уже опробовали новинку. На мероприятии был как большой маркер, позволявший воссоздать ирбиса в реальном размере, так и маленький, умещающийся на ладони.

"Скоро такие маркеры появятся в самых людных местах Бишкека. Мы установим их до 23 октября - Международного дня снежного барса. Честно говоря, существующая анимация еще не окончательная, мы доработаем ее и исправим все недоделки", - сообщила координатор проекта.

Она добавила, что рабочая группа подготовит подробную инструкцию о том, как загрузить приложение и увидеть барса.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });