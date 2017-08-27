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Как круто! — снежные барсы будут "гулять" по Бишкеку

 

Фотографии: sputnik.kg

 

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444874-ru.html

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В Бишкеке прошел концерт в защиту снежного барса

27 августа 2017, 10:25       Комментарии

БИШКЕК, 27 авг - Sputnik. Горожане и гости Бишкека с помощью специального мобильного приложения смогут увидеть в столице снежных барсов. Это станет возможно благодаря особым рисункам - маркерам, которые нужно будет отсканировать на телефоне, рассказала корреспонденту Sputnik Кыргызстан координатор проекта "Инициатива по финансированию биоразнообразия" Лира Жолдубаева.
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FacebookTwitterWhatsappViberTelegramСкачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код © Sputnik / Элебесов МаксатКак круто! — снежные барсы будут "гулять" по Бишкеку Чтобы увидеть в смартфоне "объемного" барса, необходимо скачать приложение Arloopa, открыть его и отсканировать маркер. Приложение позволяет делать фотографии и снимать видео. Ракурс наблюдения и съемки можно менять.
Участники Международного форума по сохранению снежного барса и его экосистем уже опробовали новинку. На мероприятии был как большой маркер, позволявший воссоздать ирбиса в реальном размере, так и маленький, умещающийся на ладони.
"Скоро такие маркеры появятся в самых людных местах Бишкека. Мы установим их до 23 октября - Международного дня снежного барса. Честно говоря, существующая анимация еще не окончательная, мы доработаем ее и исправим все недоделки", - сообщила координатор проекта.
Она добавила, что рабочая группа подготовит подробную инструкцию о том, как загрузить приложение и увидеть барса.
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