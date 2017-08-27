Доллар США: 68.4595 (-0.0905) 
Евро: 80.7548 (-0.0485) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Как круто! — снежные барсы будут "гулять" по БишкекуКак круто! — снежные барсы будут "гулять" по БишкекуВ каких районах Бишкека и Чуйской области 28 августа отключат электричествоВ каких районах Бишкека и Чуйской области 28 августа отключат электричество

В Базар-Коргоне муж убил свою жену и повесился сам

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365393_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444873-ru.html

Похожие новости

Базар-Коргонский райсуд оштрафовал участников митинга, пытавшихся перекрыть дорогу Бишкек-Ош

Базар-Коргонский райсуд оштрафовал сторонников Текебаева, пытавшихся перекрыть дорогу

В Базар-Коргоне спасатели ищут женщину, унесенную течением реки

В Джалал-Абадской области повесился 18-летний парень

В Сузакском районе 18-летний парень повесился на джайлоо

27 августа 2017, 10:08       Комментарии

В Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области муж убил свою жену, а затем повесился сам. Об этом сегодня, 27 августа, сообщили в пресс-службе МВД.
Как уточняется, 25 августа примерно в 7.00 утра в ОВД района  поступило сообщение от местных жителей, что в селе Бешик-Жон обнаружено тело мужчины, повесившегося в сарае дома. При осмотре в комнате было обнаружено тело супруги скончавшегося с признаками насильственной смерти.
Выяснилось, что мужчина в ходе ссоры ударил супругу ножом в область груди, от полученной раны женщина скончалась на месте. После этого мужчина повесился сам.
На месте происшествия найдено орудие преступления - кухонный нож.
"Супруги прожили вместе почти десять лет, муж, М.А. 1978 года рождения, является жителем этого же села, не работал. Жена, Т.Э. 1987 года рождения, на следующий день собиралась вылететь на заработки в Россию, купила билет", - проинформировали в ведомстве.
Там отметили, что в ходе следствия выяснилось, что семья общими усилиями построила новый дом, куда вселились в этом году. От совместного брака у них двое детей.
"По предварительным данным преступление совершено на почве ссоры и неприязненных отношений между супругами. По словам родственников, ссоры и скандалы между ними происходили и раньше. В ночь убийства, других близких родственников в доме не оказалось. Женщина отвезла детей к своей родне. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК КР. Проводятся следственные мероприятия", - сообщили в МВД.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум