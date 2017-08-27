В Базар-Коргоне муж убил свою жену и повесился сам

27 августа 2017, 10:08 Комментарии

В Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области муж убил свою жену, а затем повесился сам. Об этом сегодня, 27 августа, сообщили в пресс-службе МВД.

Как уточняется, 25 августа примерно в 7.00 утра в ОВД района поступило сообщение от местных жителей, что в селе Бешик-Жон обнаружено тело мужчины, повесившегося в сарае дома. При осмотре в комнате было обнаружено тело супруги скончавшегося с признаками насильственной смерти.

Выяснилось, что мужчина в ходе ссоры ударил супругу ножом в область груди, от полученной раны женщина скончалась на месте. После этого мужчина повесился сам.

На месте происшествия найдено орудие преступления - кухонный нож.

"Супруги прожили вместе почти десять лет, муж, М.А. 1978 года рождения, является жителем этого же села, не работал. Жена, Т.Э. 1987 года рождения, на следующий день собиралась вылететь на заработки в Россию, купила билет", - проинформировали в ведомстве.

Там отметили, что в ходе следствия выяснилось, что семья общими усилиями построила новый дом, куда вселились в этом году. От совместного брака у них двое детей.

"По предварительным данным преступление совершено на почве ссоры и неприязненных отношений между супругами. По словам родственников, ссоры и скандалы между ними происходили и раньше. В ночь убийства, других близких родственников в доме не оказалось. Женщина отвезла детей к своей родне. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК КР. Проводятся следственные мероприятия", - сообщили в МВД.