В каких районах Бишкека и Чуйской области 28 августа отключат электричество

27 августа 2017, 9:47 Комментарии

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 28 августа возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 9:00 до 19:00:

— жилмассив "Красный строитель" (улицы Наманганская, Коллекторная, Адырская), улицы Осмонкула, Фрунзе, Ереванская, Огонбаева, Саратовская, Комсомольская, Пионерская, Чебоксарская, Шайыр, пересечение проспекта Жибек Жолу и улицы Суюнбаева (район кинотеатра "Иссык-Куль"), Чуйская областная больница.

С 9:00 до 17:00:

— микрорайон "Тунгуч", 3, проспекты Айтматова, Чуй, 128, улицы Боталиева, Кызыл-Кийская, Тихвинская, Васильева, Серпуховская, Тверская, Ильменская, Сельповская, Ш.Руставели, Славянская, Юдахина, жилмассив "Ак-Босого" (улица Чуй-56), "Ынтымак", переулки Дарханский, Измайловский, Сарууйский, Ужгородский, Кокчетавский.

В Чуйской области с 9:00 до 17:00:

— жилмассив "МТФ-2", села Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Садовая, Пушкина, Кундучаловой), Таш-Дебе (улицы Школьная, Октябрьская, Средняя, Больничная, Киргизская, Бегелдинова), Виноградное, Полевое, Аламудун (улицы Панфилова, Иваницина, 61, 62, переулок Чуй) , Лесхоз, Тендик, Беловодское (улицы Ломоносова, Железнодорожная, Красноармейская, Щорса, Линейная, Красина), Сокулук (улицы Фрунзе, Степная), Арал (улицы Картанбаева, Чолпон, Береке), Джаны-Пахта (улицы Садовая, Больничная, Восточная, Школьная), Военно-Антоновка (улицы Фрунзе, Южная, Первомайская, Ленина), Торт-Куль (улица Западная);

– город Кара-Балта (улицы К.Маркса, Тоголока Молдо, Тельмана, Пограничная).

С 9:00 до 18:00:

— села Социалчи (улицы Казабаева, Жакыпова, Шопокова, Токтогула, Шолохова), Гагарина (улицы Советская, Мичурина).