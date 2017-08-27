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Атамбаев выразил соболезнования Путину в связи с трагедией в Краснодарском крае

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/atambaev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444871-ru.html

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А.Атамбаев и Б.Чаудхари обсудили вопросы сохранения редких животных

27 августа 2017, 9:20       Комментарии

Бишкек, 27.08.17. /Кабар/. Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в результате трагического происшествия в Краснодарском крае.
"С чувством глубокой скорби воспринял весть о многочисленных жертвах в результате трагического происшествия в Краснодарском крае.
Прошу передать искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отмечено в послании Главы государства, сообщает пресс-служба президента КР.
В Краснодарском крае 25 августа автобус, перевозивший сотрудников компании "Таманьнефтегаз", упал в море, погибли 17 человек, десятки пострадали.

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