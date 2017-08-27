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Ученые нашли способ использовать ресуры мозга "на полную мощность"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365396_yc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444870-ru.html

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27 августа 2017, 9:23       Комментарии

Ученые из клиники в Германии попытались выяснить, как эффективнее всего использовать возможности головного мозга, передает Росбалт.
Как пишет журнал Neuroimage, к пальцу левой руки добровольцев прикрепили датчик, который должен был фиксировать их мышечную активность. На другую руку подавался электрический разряд. Во время эксперимента измерялись колебания мозга.
Оказалось, что скорость реакции мозга зависела именно от фазы низкочастотных колебаний.
По итогам эксперимента ученые описали многомерный метод изучения реакции человека на стимулы. Они отметили, что их разработку можно использовать для изучения болезни Панкерсона, так как при ней мозг не подает сигналов движения.
Также исследователи считают, что с помощью этих данных возможно выявить фазы наиболее эффективной работы головного мозга.

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