С начала года на руках у кыргызстанцев стало на 11 млрд сомов больше

27 августа 2017, 8:34 Комментарии

БИШКЕК, 27 авг - Sputnik. К 1 августа был зарегистрирован рекордный объем денег, находящихся в обращении у кыргызстанцев, сообщает Национальный банк КР.

Деньги в обращении - это средства у населения с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций. Речь идет только о национальной валюте, инвалюта в расчет не берется.

На 1 августа объем денег в обращении составлял 85 миллиардов 661 миллион сомов. Предыдущий рекорд был зафиксирован 1 июля (82,9 миллиарда). Всего, по данным Нацбанка, с начала года на руках у кыргызстанцев стало на 10 миллиардов 822,2 миллиона сомов больше.

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