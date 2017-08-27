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С начала года на руках у кыргызстанцев стало на 11 млрд сомов больше

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444869-ru.html

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27 августа 2017, 8:34       Комментарии

БИШКЕК, 27 авг - Sputnik. К 1 августа был зарегистрирован рекордный объем денег, находящихся в обращении у кыргызстанцев, сообщает Национальный банк КР.
Деньги в обращении - это средства у населения с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций. Речь идет только о национальной валюте, инвалюта в расчет не берется.
На 1 августа объем денег в обращении составлял 85 миллиардов 661 миллион сомов. Предыдущий рекорд был зафиксирован 1 июля (82,9 миллиарда). Всего, по данным Нацбанка, с начала года на руках у кыргызстанцев стало на 10 миллиардов 822,2 миллиона сомов больше.
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