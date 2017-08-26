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Трагедия на Кубани — Атамбаев выразил соболезнования ПутинуТрагедия на Кубани — Атамбаев выразил соболезнования Путину

Что получил Кыргызстан на Чемпионате мира по борьбе — итоги

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444867-ru.html

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26 августа 2017, 23:41       Комментарии

БИШКЕК, 26 авг - Sputnik. Сборная Кыргызстана по борьбе завершила выступление на Чемпионате мира, говорится на сайте Объединенного мира борьбы.
В Париже заканчивается мировое первенство, начавшееся 23 августа. По данным Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, на участие в чемпионате было выделено 1 миллион 234 тысячи сомов.
На мировом первенстве Кыргызстан представляли 19 спортсменов, из них семеро боролись в вольном стиле, восемь в греко-римском. Среди них также выступили четыре девушки. Ни одному борцу кроме Айсулуу Тыныбековой не удалось получить призовое место.
Кыргызстанка получила бронзовую медаль, поборов китаянку Ниньнинь Ронг со счетом 5:6. Таким образом, Тыныбекова впервые в истории страны стала девушкой, завоевавшей медаль на Чемпионате мира по борьбе.
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