Что получил Кыргызстан на Чемпионате мира по борьбе — итоги

26 августа 2017, 23:41 Комментарии

БИШКЕК, 26 авг - Sputnik. Сборная Кыргызстана по борьбе завершила выступление на Чемпионате мира, говорится на сайте Объединенного мира борьбы.

В Париже заканчивается мировое первенство, начавшееся 23 августа. По данным Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта, на участие в чемпионате было выделено 1 миллион 234 тысячи сомов.

На мировом первенстве Кыргызстан представляли 19 спортсменов, из них семеро боролись в вольном стиле, восемь в греко-римском. Среди них также выступили четыре девушки. Ни одному борцу кроме Айсулуу Тыныбековой не удалось получить призовое место.

Кыргызстанка получила бронзовую медаль, поборов китаянку Ниньнинь Ронг со счетом 5:6. Таким образом, Тыныбекова впервые в истории страны стала девушкой, завоевавшей медаль на Чемпионате мира по борьбе.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });