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ЦИК не зарегистрировал 20 человек кандидатами в президенты

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444866-ru.html

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Число кандидатов в президенты Кыргызстана сократилось, осталось 42

Число кандидатов в президенты Кыргызстана сократилось, осталось 46

26 августа 2017, 18:52       Комментарии

Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала 20 претендентов кандидатами на должность президента. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.
Так, кандидатами в президенты не стали:
1) Назарбек Нышанов
2) Турсунбай Бакир уулу
3) Замира Муратбекова
4) Санжарбек Энназаров
5) Мукар Чолпонбаев
6) Игорь Трофимов
7) Максатбек Жумабеков
8) Руслан Джунусов
9) Шерикул уулу Мирлана
10) Токтобубу Таласбаева
11) Дамира Токтосунова
12) Калмамат Мактымбаев
13) Турат Акимов
14) Темиркул Омуралиев
15) Полотбек Кенжекулов
16) Омурбек Болтуруков
17) Аскарбек Абышев
18) Советбек Абыкулов
19) Бакыт Керимбеков
20) Марат Мергенов

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