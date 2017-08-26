ЦИК не зарегистрировал 20 человек кандидатами в президенты

26 августа 2017, 18:52 Комментарии

Центральная избирательная комиссия не зарегистрировала 20 претендентов кандидатами на должность президента. Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

Так, кандидатами в президенты не стали:

1) Назарбек Нышанов

2) Турсунбай Бакир уулу

3) Замира Муратбекова

4) Санжарбек Энназаров

5) Мукар Чолпонбаев

6) Игорь Трофимов

7) Максатбек Жумабеков

8) Руслан Джунусов

9) Шерикул уулу Мирлана

10) Токтобубу Таласбаева

11) Дамира Токтосунова

12) Калмамат Мактымбаев

13) Турат Акимов

14) Темиркул Омуралиев

15) Полотбек Кенжекулов

16) Омурбек Болтуруков

17) Аскарбек Абышев

18) Советбек Абыкулов

19) Бакыт Керимбеков

20) Марат Мергенов