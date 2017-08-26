Трагедия на Кубани — Атамбаев выразил соболезнования Путину

26 августа 2017, 21:13 Комментарии

БИШКЕК, 26 авг - Sputnik. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования лидеру России Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами трагедии в Краснодарском крае, сообщает пресс-служба главы государства.

25 августа автобус, перевозивший сотрудников компании "Таманьнефтегаз", упал в море со строящегося пирса. 17 человек погибли, 33 удалось спасти, но некоторые получили тяжелые травмы.

"С чувством глубокой скорби воспринял весть о многочисленных жертвах в результате трагического происшествия в Краснодарском крае. Прошу передать искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в послании президента КР.

Основная версия аварии - нарушение правил дорожного движения. Возбуждено уголовное дело.

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