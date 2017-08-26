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Тепло и слабый ветер — погода по Кыргызстану на 27 августа

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444864-ru.html

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26 августа 2017, 20:18       Комментарии

БИШКЕК, 26 авг - Sputnik. В воскресенье, 27 августа, осадков на территории республики не будет, сообщает Кыргызгидромет.
По данным синоптиков, ожидается ветер переменных направлений скоростью 1-6 метров в секунду.
В Чуйской области ночная температура составит 10-15 градусов тепла, днем будет +27...+32.
В Таласской области ночью +6...+11, днем от 25 до 30 выше нуля.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 12-17 градусов со знаком "плюс", днем +29...+34.
В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 7-12 тепла, днем +17...+22.
В Нарынской области ночью +4...+9, днем воздух прогреется до 20-25 градусов.
В Оше ночью 16-18 выше нуля, днем +32...+34.
В Бишкеке ночью +14...+16, днем прогнозируется 31-33 градуса тепла.
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