Тепло и слабый ветер — погода по Кыргызстану на 27 августа

26 августа 2017, 20:18 Комментарии

БИШКЕК, 26 авг - Sputnik. В воскресенье, 27 августа, осадков на территории республики не будет, сообщает Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, ожидается ветер переменных направлений скоростью 1-6 метров в секунду.

В Чуйской области ночная температура составит 10-15 градусов тепла, днем будет +27...+32.

В Таласской области ночью +6...+11, днем от 25 до 30 выше нуля.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 12-17 градусов со знаком "плюс", днем +29...+34.

В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 7-12 тепла, днем +17...+22.

В Нарынской области ночью +4...+9, днем воздух прогреется до 20-25 градусов.

В Оше ночью 16-18 выше нуля, днем +32...+34.

В Бишкеке ночью +14...+16, днем прогнозируется 31-33 градуса тепла.

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