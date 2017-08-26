Доллар США: 68.4595 (-0.0905) 
Евро: 80.7548 (-0.0485) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Трагедия на Кубани — Атамбаев выразил соболезнования ПутинуТрагедия на Кубани — Атамбаев выразил соболезнования ПутинуТепло и слабый ветер — погода по Кыргызстану на 27 августаТепло и слабый ветер — погода по Кыргызстану на 27 августа

О чем Исаков поговорил с министрами — первый день работы нового кабмина

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444863-ru.html

Похожие новости

Сапар Исаков провел первое рабочее совещание с членами правительства

Где работали с Исаковым раньше члены нового кабмина КР

Премьер Сапар Исаков приступил к исполнению своих обязанностей

Кадровые перестановки в связи с назначением нового правительства

Одна из самых лучших работ — интервью охотника за охотниками

26 августа 2017, 20:43       Комментарии

БИШКЕК, 26 авг - Sputnik. Премьер-министр КР Сапар Исаков 26 августа провел первое рабочее совещание с участием членов правительства и руководителей государственных органов, сообщает пресс-служба кабмина.
Указы о назначении Исакова и других членов правительства сегодня утром подписал президент Алмазбек Атамбаев.
На совещании Исаков отметил главные цели и задачи, стоящие перед новым кабинетом министров и требующие незамедлительного исполнения.
"Премьер-министр подчеркнул необходимость оперативной адаптации всех текущих правительственных планов к новой программе кабмина "Жаны доор - кырк кадам" для скорейшей реализации заложенных в ней реформ в различных секторах экономики. Одними из основных критериев в деятельности министерств и ведомств Исаков назвал эффективность и оперативность принятия тех или иных решений", - говорится в сообщении.
Исаков подчеркнул важность тесной работы между аппаратом правительства, государственными органами и местными властями для достижения всех целей, заложенных в правительственной программе и других стратегических документах.
Новый состав правительства, утвержденный Жогорку Кенешем, смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум