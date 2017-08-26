О чем Исаков поговорил с министрами — первый день работы нового кабмина

26 августа 2017, 20:43 Комментарии

БИШКЕК, 26 авг - Sputnik. Премьер-министр КР Сапар Исаков 26 августа провел первое рабочее совещание с участием членов правительства и руководителей государственных органов, сообщает пресс-служба кабмина.

Указы о назначении Исакова и других членов правительства сегодня утром подписал президент Алмазбек Атамбаев.

На совещании Исаков отметил главные цели и задачи, стоящие перед новым кабинетом министров и требующие незамедлительного исполнения.

"Премьер-министр подчеркнул необходимость оперативной адаптации всех текущих правительственных планов к новой программе кабмина "Жаны доор - кырк кадам" для скорейшей реализации заложенных в ней реформ в различных секторах экономики. Одними из основных критериев в деятельности министерств и ведомств Исаков назвал эффективность и оперативность принятия тех или иных решений", - говорится в сообщении.

Исаков подчеркнул важность тесной работы между аппаратом правительства, государственными органами и местными властями для достижения всех целей, заложенных в правительственной программе и других стратегических документах.

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