Доллар США: 68.4595 (-0.0905) 
Евро: 80.7548 (-0.0485) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сапар Исаков провел первое рабочее совещание с членами правительстваСапар Исаков провел первое рабочее совещание с членами правительства

Утром в Бишкеке произошло ДТП — трое пострадали

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444862-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке внедорожник въехал в такси с пассажиркой — видео очевидца

В Бишкеке прошел концерт в защиту снежного барса

Отец и двое сыновей погибли в ДТП в Алайском районе, еще пять пострадали

В Бишкеке проходит IV открытый чемпионат КР по баскетболу 3х3 "Bishkek Open 2017"

Зелень, фонтаны и Wi-Fi. В Бишкеке обновят четыре парка

26 августа 2017, 20:03       Комментарии

БИШКЕК, 26 авг - Sputnik. Возле Ошского рынка в Бишкеке произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека, сообщил агентству Sputnik Кыргызстан по WhatsApp-каналу очевидец.
Он рассказал, что инцидент случился примерно в 7.00 на пересечении улиц Кулиева и Киевской.
"Машина BMW врезалась в другое авто, марку я не запомнил. Мне показалось, что водитель BMW был пьян. С ним в салоне находились два пассажира. Парней из BMW увезла "скорая", - рассказал собеседник.
В милиции факт ДТП подтвердили, но уточнили, что оно произошло на пересечении улиц Кулиева и Токтогула.
Передать информацию о событиях, происшествиях и новостях можно на наш WhatsApp или Telegram по номеру +996 706 566 544. window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум