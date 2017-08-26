Утром в Бишкеке произошло ДТП — трое пострадали

26 августа 2017, 20:03 Комментарии

БИШКЕК, 26 авг - Sputnik. Возле Ошского рынка в Бишкеке произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека, сообщил агентству Sputnik Кыргызстан по WhatsApp-каналу очевидец.

Он рассказал, что инцидент случился примерно в 7.00 на пересечении улиц Кулиева и Киевской.

"Машина BMW врезалась в другое авто, марку я не запомнил. Мне показалось, что водитель BMW был пьян. С ним в салоне находились два пассажира. Парней из BMW увезла "скорая", - рассказал собеседник.

В милиции факт ДТП подтвердили, но уточнили, что оно произошло на пересечении улиц Кулиева и Токтогула.

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