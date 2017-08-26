Доллар США: 68.4595 (-0.0905) 
Евро: 80.7548 (-0.0485) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Утром в Бишкеке произошло ДТП — трое пострадалиУтром в Бишкеке произошло ДТП — трое пострадалиГде работали с Исаковым раньше члены нового кабмина КРГде работали с Исаковым раньше члены нового кабмина КР

Сапар Исаков провел первое рабочее совещание с членами правительства

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365395_sa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444861-ru.html

Похожие новости

Где работали с Исаковым раньше члены нового кабмина КР

Премьер Сапар Исаков приступил к исполнению своих обязанностей

Кадровые перестановки в связи с назначением нового правительства

Алмазбек Атамбаев подписал указы о назначении членов правительства

Олег Панкратов и Акылбек Осмоналиев освобождены от исполнения обязанностей вице-премьера и руководителя Аппарата правительства

26 августа 2017, 19:11       Комментарии

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков сегодня, 26 августа, провел первое рабочее совещание с участием членов правительства и руководителей государственных органов страны.
На совещании Исаков отметил первоочередные цели и задачи, стоящие на сегодняшний день перед новым составом правительства, требующих незамедлительного исполнения.
Кроме того, премьер-министр подчеркнул необходимость оперативной адаптации всех текущих правительственных планов к новой программе правительства "Жаңы доор – кырк кадам", для скорейшей реализации заложенных в ней реформ в различных секторах экономики страны.
Одними из основных критериев в деятельности министерств и ведомств, глава правительства назвал эффективность и оперативность принятия тех или иных решений.
Вместе с этим, премьер-министр Сапар Исаков подчеркнул важность ведения тесной работы аппаратом правительства, государственными органами и местными властями, для достижения всех целей и задач заложенных в правительственной программе "Жаңы доор – кырк кадам" и других стратегических документах.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум