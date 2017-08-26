Сапар Исаков провел первое рабочее совещание с членами правительства

26 августа 2017, 19:11 Комментарии

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков сегодня, 26 августа, провел первое рабочее совещание с участием членов правительства и руководителей государственных органов страны.

На совещании Исаков отметил первоочередные цели и задачи, стоящие на сегодняшний день перед новым составом правительства, требующих незамедлительного исполнения.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул необходимость оперативной адаптации всех текущих правительственных планов к новой программе правительства "Жаңы доор – кырк кадам", для скорейшей реализации заложенных в ней реформ в различных секторах экономики страны.

Одними из основных критериев в деятельности министерств и ведомств, глава правительства назвал эффективность и оперативность принятия тех или иных решений.

Вместе с этим, премьер-министр Сапар Исаков подчеркнул важность ведения тесной работы аппаратом правительства, государственными органами и местными властями, для достижения всех целей и задач заложенных в правительственной программе "Жаңы доор – кырк кадам" и других стратегических документах.