В Бишкеке внедорожник въехал в такси с пассажиркой — видео очевидца

26 августа 2017, 19:11 Комментарии

Ранним утром в субботу на пересечении улицы Тоголока Молдо и проспекта Чуй в Бишкеке автомобиль Lexus врезался в Mazda 6, сообщил агентству Sputnik Кыргызстан по WhatsApp-каналу очевидец происшествия.

С его слов, авария произошла между 4 и 5 часами утра.

"Внедорожник Lexus врезался в такси Mazda 6. Водитель Mazda после ДТП задействовал "тревожную кнопку", и мы, его коллеги, приехали на место. Судя по всему, водитель внедорожника был пьян. Трое таксистов выступили свидетелями", - рассказал очевидец.

Он добавил, что таксист и пассажирка были госпитализированы.

В УПМ ГУВД столицы факт аварии подтвердили, отметив, что пока нельзя сказать, кто виноват. Оба автомобиля находятся на штрафстоянке. О то, что водитель внедорожника был нетрезв, в милиции пока не

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