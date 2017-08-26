Где работали с Исаковым раньше члены нового кабмина КР

26 августа 2017, 17:58 Комментарии

БИШКЕК, 26 авг - Sputnik. Став кандидатом в президенты, предыдущий премьер-министр КР Сооронбай Жээнбеков покинул свой пост. На должность был выдвинут глава аппарата президента Сапар Исаков. В пятницу его кандидатуру утвердил Жогорку Кенеш, а сегодня глава государства подписал соответствующие указы.

Сменился не только премьер, но и некоторые члены кабмина: три из четырех вице-премьеров, один министр и председатели двух госкомитетов. Всего же правительство состоит из 22 человек, двое из которых - креатура президента (председатели госкомитетов по делам обороны и национальной безопасности). © Фото / пресс-служба Жогорку КенешаВыборы нового премьера и кабмина

Возраст Большинство новых назначенцев, в том числе премьер-министр, моложе своих предшественников.

Премьер-министр Сапар Исаков (40 лет) - Сооронбай Жээнбеков (58 лет).

Первый вице-премьер Толкунбек Абдыгулов (41 год) - Мухамметкалый Абулгазиев (49 лет).

Вице-премьер по силовому блоку Темир Джумакадыров (38 лет) - Жениш Разаков (50 лет).

Вице-премьер по экономике Дуйшенбек Зилалиев (44 года) - Олег Панкратов (48 лет).

Руководитель аппарата правительства в ранге министра Нурханбек Момуналиев (46 лет) - Акылбек Осмоналиев (53 года).

Председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР Улан Рыскулов (44 года) - Дуйшенбек Зилалиев (44 года).

Председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Нурбек Абасканов (36 лет) - Бакыт Шаршембиев (41 год).

Министр экономики Артем Новиков (30 лет) - Арзыбек Кожошев (49 лет).

Критика В пятницу на внеочередном заседании Жогорку Кенеша депутаты главным образом критиковали программу нового кабмина. Но досталось и отдельным претендентам на посты министров. © Фото / пресс-служба Жогорку КенешКандидат в министры экономики Артем Новиков

Например, вопросы вызвали возраст Новикова и незнание им кыргызского языка. Хотя критиковали парламентарии не только новичков, но старожилов, в частности и. о. министра образования и науки Гульмиру Кудайбердиеву. Также законодателям не понравилось, что в правительстве нет ни одного человека с высшим аграрным образованием, даже глава Минсельхоза по профессии экономист. Исаков вступился за будущих подчиненных.

Опыт работы сотрудников Послужные списки новых членов кабмина достаточно богаты.

© Фото / пресс-служба ЖК КРПремьер-министр Сапар Исаков Сапар Исаков окончил вуз по специальности "международное право". Успел поработать преподавателем, атташе и секретарем, был руководителем службы коммуникаций в Центральном агентстве по развитию, инвестициям и инновациям (ЦАРИИ). Возглавлял отделы внешней политики в аппаратах президента и правительства. Был первым заместителем, а позже и руководителем аппарата главы государства.

Толкунбек Абдыгулов отучился по специальности "международные экономические отношения" и окончил три магистратуры: по банковскому делу, экономике развития и госуправлению. Успел поработать в администрации президента, аппарате правительства, международных организациях и ЦАРИИ. Начинал трудовую деятельности в Нацбанке, а в 2014 году вернулся туда уже в качестве председателя.

Дуйшенбек Зилалиев учился в милицейских и полицейском вузах. Работал главным образом в сфере госимущества и силовых структурах, даже занимал должность заместителя секретаря Совета безопасности, а в 2013 году был назначен директором Госгеологоагентства. В 2016-м стал главой укрупненного ведомства - Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.

Темир Джумакадыров окончил факультет международных отношений. Долгое время работал в международных организациях, затем в Секретариате президента, в КНУ, в секретариате Совета обороны (ныне Совет безопасности), был замсекретаря и секретарем Совбеза. Недолгое время возглавлял аппарата президента.

Нурханбек Момуналиев - техник-строитель, некоторое время работал по специальности. Позже его трудовая деятельность была связана с местными органами власти, администрацией президента, аппаратом правительства. До нынешнего назначения руководил Государственной кадровой службой. Отметим, что нынешний пост для него не в новинку - аппарат правительства Момуналиев возглавлял с 2012-го по 2016 год. Успел получить еще три высших образования.

Нурбек Абасканов имеет диплом бухгалтера-аудитора. Работал в разных организациях, в том числе в руководстве "Ареопаг Бишкек". Был экспертом в ЦАРИИ. Далее поработал в ОсОО "Газпромнефть Азия", "Кыргызтелекоме" и Национальном энергохолдинге.

Артем Новиков - экономист-менеджер. Трудовую деятельность начал в 17 лет, работал в частных организациях, затем в Минэкономразвития (ныне Министерство экономики). Был экспертом в ЦАРИИ и советником премьер-министров. Последнее место работы - заведующий отделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата президента.

Улан Рыскулов имеет два высших образования - геолога и государственного управленца. Поработал в Институте сейсмологии НАН, Госкомитете по управлению государственным имуществом, "Кыргызнефтегазе" и казино "Ксанаду". Был помощником депутата, в Госгеологии работал с 2012 года.

Совместный опыт работы с Исаковым Большинство назначенцев уже успели поработать с Сапаром Исаковым. Например, вместе с Абдыгуловым, Абаскановым и Новиковым он трудился еще в ЦАРИИ. Позже с Зилалиевым, Джумакадыровым и Новиковым - в аппарате президента. С Момуналиевым Исакова связывает работа в аппарате правительства.

Отметим, что члены кабмина успели бок о бок поработать и без Исакова. Так, Абдыгулов и Зилалиев были коллегами по аппарату президента.

Новый состав правительства, утвержденный Жогорку Кенешем, смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>

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