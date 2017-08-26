А.Атамбаев выразил соболезнования президенту России В.Путину в связи с трагедией в Краснодарском крае

26 августа 2017, 17:41 Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в результате трагического происшествия в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата президента.

"С чувством глубокой скорби воспринял весть о многочисленных жертвах в результате трагического происшествия в Краснодарском крае.

Прошу передать искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отмечено в послании главы государства.

Утром 25 августа в Темрюкском районе Краснодарского края вахтовый автобус с рабочими упал в Черное море, в результате ДТП погибли 17 человек. Также СМИ сообщают о 33 пострадавших.