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А.Атамбаев выразил соболезнования президенту России В.Путину в связи с трагедией в Краснодарском крае

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444857-ru.html

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26 августа 2017, 17:41       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с многочисленными жертвами в результате трагического происшествия в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата президента.
"С чувством глубокой скорби воспринял весть о многочисленных жертвах в результате трагического происшествия в Краснодарском крае.
Прошу передать искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отмечено в послании главы государства.
Утром 25 августа в Темрюкском районе Краснодарского края вахтовый автобус с рабочими упал в Черное море, в результате ДТП погибли 17 человек. Также СМИ сообщают о 33 пострадавших.

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