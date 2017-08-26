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Армия Ирака освободила от ИГ центр города Талль-Афар

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365391_ar...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444856-ru.html

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26 августа 2017, 17:27       Комментарии

Иракская армия отвоевала у боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) центр города Талль-Афар, расположенного близ Мосула. Военнослужащие водрузили национальный флаг Ирака на османскую крепость XVI века, сообщает DW со ссылкой на армейское командование в субботу, 26 августа. По данным военных, в Талль-Афаре остается еще несколько мест, контролируемых террористами. Большинство из них расположены на севере города.
Наземная операция по освобождению Талль-Афара, остававшегося последним крупным городом в Ираке под контролем ИГ, началось примерно неделю назад. Еще недавно в городе с населением в 200 тысяч человек находились около 1000 боевиков. Вместе с иракской армией в освобождении Талль-Афара участвуют шиитские ополченцы и бойцы курдских формирований "Пешмерга".
В середине августа ВВС Ирака приступили к бомбардировкам Талль-Афара, в ходе которых были уничтожены командные пункты и склады террористической группировки.
Талль-Афар уже три года находится под контролем ИГ. Он расположен в 70 километрах к западу от Мосула, освобожденного иракскими силами в начале июля 2017 года после продолжительных боев.
"Исламское государство" стремительно теряет завоеванные ранее территории на севере и западе Ирака. Кроме Талль-Афара под контролем ИГ остаются лишь город Хавийя и часть провинции Анбар. Боевики также сдают позиции и в соседней Сирии.

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