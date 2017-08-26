У меня нет айфона — одноклассницы называют меня лохушкой

26 августа 2017, 16:56 Комментарии

Недавно я ужинала с подругой и ее четырьмя детьми. Паста, ароматный зеленый чай с трудновыговариваемым названием, натуральное мороженое и долгие разговоры обо всем на свете...

Трое детей подруги учатся в школе. Это известное на всю столицу учебное заведение, славящееся понтами. Истории, которые школьницы поведали за десертом, не просто вогнали меня в ступор, а вызвали самый настоящий шок.

По словам детей, в каждом классе образуются три группы. Группа первая - так называемая "элита": отпрыски чиновников, бизнесменов и иже с ними. Они одеваются в роскошных бутиках, имеют последние модели смартфонов Apple, на недельные расходы им выдают месячную зарплату какого-нибудь мидовского референта, а в школу их привозит личный водитель на внедорожнике.

Группа вторая - "ботаники": ученики, занимающие первые парты в классах. Их никто не трогает, ибо невыгодно. Почему - догадайтесь сами.

Группа третья - "отребье". Те самые жертвы издевок, у которых нет "айфонов", которые добираются до школы на маршрутке, одеваются на "Дордое", а в обед довольствуются пирожком или сосиской в тесте.

Представители первой группы - как ни странно, в большинстве своем мальчики - безапелляционно велят третьей не путаться у них под ногами и даже не дышать в их сторону. В ответ на просьбу учителя сесть за одну парту с ребенком из небогатой семьи они презрительно "фукают" и во всеуслышание заявляют, что не будут этого делать. Кроме того, именно мальчики чаще всего оценивают одноклассников по внешнему виду.

"Я донашиваю вещи за старшей сестрой, поэтому мне сказали, что я бедная, и всему классу приказали не дружить со мной", - со слезами на глазах пожаловалась дочь подруги, семиклассница.

А у ее старшей сестры, которая учится в девятом классе, с издевкой спросили: "Почему ты пользуешься старой моделью "Самсунга"? У твоих родителей что, нет денег хотя бы на шестой "Айфон"? Лохушка!".

О чем это говорит? Дети "зеркалят" поведение своих родителей, а значит, именно взрослые так расставляют жизненные приоритеты. Лояльность и толерантность - не знакомые им слова.

Однако дорогие гаджеты и одежда - это еще полбеды. В школе активно практикуется система, когда "золотые" ученики платят "отребью" за мелкую контрабанду.

- Алим дал Арсену 200 сомов за то, чтобы он пронес в своем рюкзаке электронную сигарету, - поделилась со мной Бегимай (та, которая учится в седьмом классе).

- Зачем ему электронная сигарета и почему он платит другим ученикам за то, чтобы ее принесли?

- Ну, чтобы он не "спалился" перед охранниками...

- А если "спалится" тот, другой мальчик?

- Это его проблемы. Накажут его, а не Алима.

- И какое грозит наказание?

- Исключение из школы.

То есть мальчик рискует местом в учебном заведении всего за 200 сомов, которые, вероятно, рассчитывает потратить на бутылку сока и гамбургер. А "элитный" владелец электронной сигареты (вейпа) делает на этом бизнес: если ее благополучно проносят в школу, к Алиму выстраивается очередь из подростков, которые за один затяг платят ему те же 200 сомов. Помимо денег, юный бизнесмен зарабатывает "респект" и репутацию опасного парня, который не боится нарушать законы.

В прошлом году, по словам моей подруги, поймали всех, кто баловался вейпингом. Администрация школы собрала старшеклассников в актовом зале и провела часовую дискуссию на тему "что такое хорошо и что такое плохо". Беседа завершилась угрозами отправить учеников в колонию для несовершеннолетних в случае несоблюдения правил. А вот родителей предприимчивого мальчика в учебное заведение не вызвали, испугавшись скандала с его влиятельным отцом. Неудивительно, что "бизнес" продолжился.

В той же школе учится девочка, которая старательно скрывала от всех место работы матери, - та продавала канцелярские товары в подземке. "Страшную тайну" знала только подруга ученицы, которая и разболтала ее всему классу. На следующий день к девочке по очереди подошли 10 человек, и каждый с ухмылкой сообщил, что купит у ее мамы авторучку - глядишь, насобирает дочери денег на новую блузку. Вполне ожидаемый результат - ребенок замкнулся в себе и перестал ходить в школу.

Если подобные истории происходят в 6-9-х классах, чего ожидать от старшеклассников? Я поинтересовалась об этом у племянницы, которая в следующем году окончит ту же школу. На мое получасовое брюзжание она ответила будничным тоном: "Ну как бы да - у нас учатся придурки. И чем младше, тем тупее, - все привыкли. Во всех "крутых" школах такое практикуется, это нормально".

Не самый хороший ответ, но все-таки он меня обнадежил. Может, с годами нынешние семиклассники наберутся ума и перестанут быть моральными уродами? Или борьба с этим явлением - все-таки обязанность родителей? Хотя, скорее, их обязанность - не допустить развития "патологии".

Однако давайте вернемся к моей подруге и ее детям. Семья у них вполне состоятельная. Отец с легкостью может купить дочерям хоть по три "Айфона", нанять им водителя и покупать вещи от именитых дизайнеров. Но он предпочитает вкладывать деньги в образование и развитие своих детей! Старшая дочь занимается теннисом, изучает языки и планирует стать стоматологом. Средняя посещает "ремесленные" кружки и делает потрясающие вещи - глиняные вазы, рамки для фотографий и другие предметы декора, которые дарит родным на дни рождения. В будущем мечтает стать преподавателем математики. Младшая дочь профессионально занимается легкой атлетикой и занимает первые места на соревнованиях. Жаль, что все эти достоинства не интересуют их одноклассников...

Об издевательствах над детьми подруга узнала не сразу. Девчонки упорно молчали о школьном "терроре", пока средняя не была обнаружена плачущей в своей постели в три часа ночи. Затем последовал перевод в другое образовательное учреждение.

Во всех ли столичных школах творится подобное безобразие и как с этим бороться - большой вопрос. Но мне действительно страшно представить, что когда-нибудь мой ребенок будет плакать по ночам из-за проблем, о которых я даже не подозреваю.

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