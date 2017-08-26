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Отец и двое сыновей погибли в ДТП в Алайском районе, еще пять пострадали

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/otetc-i-d...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444854-ru.html

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26 августа 2017, 16:15       Комментарии

Бишкек, 26.08.17 /Кабар/. Три человека погибли, еще пять пострадали в результате столкновения двух грузовых автомобилей в Алайском районе Ошской области. Об этом агентству "Кабар" сообщил пресс-секретарь УВД Ошской области Жениш Аширбаев.
По его словам, авария произошла в ночь на 26 августа около 1:30 ночи в сельском округе Нура. Столкнулись Hyundai Porter, который перевозил сено, и грузовой автомобиль ЗИЛ-130.
Аширбаев сообщил, что 63-летний водитель Hyundai Porter и его сыновья 38-ми и 36-ти лет погибли на месте ДТП.
По его словам, 35-летний водитель и четыре пассажира второй машины, среди которых дети 15-ти и 16-ти лет, госпитализированы в Алайскую территориальную больницу.
Причины ДТП устанавливаются.
По официальным данным, в ДТП в Кыргызстане каждый день погибают в среднем 3 человека, еще более 20 получают травмы. Со стороны соответствующих органов решительных мер по снижению количества аварий пока нет.
МВД сообщает, что с начала 2017 года в результате ДТП по республике погибли более 300 человек. Основной причиной аварий является несоблюдение правил дорожного движения.

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