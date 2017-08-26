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Гражданку Таджикистана изнасиловали у здания культурного центра МВД в Москве

Источник:
http://kabar.kg/news/grazhdank...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444853-ru.html

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26 августа 2017, 16:26       Комментарии

Бишкек, 26.08.17 /Кабар/. Возле культурного центра управления МВД в Москве изнасиловали гражданку Таджикистана, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, в ночь на 25 августа в НИИ им. Н.Склифосовского доставили гражданку Таджикистана, временно проживающую в столичном общежитии.
У девушки диагностировали ссадины и гематомы груди. Потерпевшая сообщила, что на ул. Новослободская, д. 47, ее изнасиловал знакомый, сказал источник. Он добавил, что следователи выясняют все обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.
Согласно информации из открытых источников, на ул. Новослободская, д. 47 расположен культурный центр Главного управления министерства внутренних дел России по Москве.

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