Гражданку Таджикистана изнасиловали у здания культурного центра МВД в Москве

26 августа 2017, 16:26 Комментарии

Бишкек, 26.08.17 /Кабар/. Возле культурного центра управления МВД в Москве изнасиловали гражданку Таджикистана, сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, в ночь на 25 августа в НИИ им. Н.Склифосовского доставили гражданку Таджикистана, временно проживающую в столичном общежитии.

У девушки диагностировали ссадины и гематомы груди. Потерпевшая сообщила, что на ул. Новослободская, д. 47, ее изнасиловал знакомый, сказал источник. Он добавил, что следователи выясняют все обстоятельства случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Согласно информации из открытых источников, на ул. Новослободская, д. 47 расположен культурный центр Главного управления министерства внутренних дел России по Москве.