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Трамп запретил принимать трансгендеров в армию США

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365389_tr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444851-ru.html

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26 августа 2017, 16:27       Комментарии

Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, которое запрещает принимать трансгендеров на службу в вооруженные силы, но оставил судьбу действующих военнослужащих-трансгендеров на усмотрение Пентагона.
В меморандуме, подписанном Трампом, решение мотивируется, среди прочего, высокими затратами на медицинское обслуживание трансгендеров, передает Би-би-си.
О намерении прекратить принимать трансгендеров в вооруженные силы Трамп внезапно сообщил месяц назад в своем "Твиттере". Новый документ формализует решение президента.
Трансгендеров начали принимать в вооруженные силы по распоряжению предшествующего президента Барака Обамы.
В директиве Трампа также запрещается финансировать любые процедуры, связанные с переменой пола военнослужащих, за исключением уже начатых, но на данный момент не завершенных.
До 21 февраля 2018 год министр обороны Джеймс Мэттис должен будет представить Трампу подробный план по реализации этих изменений.
Официальный представитель Белого дома не уточнил, могут ли те трансгендеры, кто уже служит в армии США, продолжать службу.
Он сообщил, что по мнению Трампа, администрация президента Обамы, вводя разрешение на службу в армии трансгендеров, не привела достаточных оснований для такого решения и не подумала о последствиях.
"Приказ президента избавиться от служащих-трансгендеров и отказ в медицинском обслуживании трансгендеров - это не что иное, как чистка", - заявил Мэтт Торн, директор группы OutServe-SLDN, представляющей ЛГБТ-сообщество в рядах вооруженных сил.
По оценке стратегического исследовательского центра RAND, в составе вооруженных сил США служат от 2 до 11 тысяч трансгендеров.
По подсчетам организации в 2016 году, медицинское обслуживание трансгендеров повысило ежегодные траты Пентагона на медицину максимум на 0,13% - это около 8,4 млн долларов.

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