Муж убил жену и покончил с собой в Джалал-Абаде — версия милиции

26 августа 2017, 16:07 Комментарии

БИШКЕК, 26 авг - Sputnik. В пятницу, 25 августа, около 7.00 в милицию поступило сообщение о том, что в селе Бешик-Жон Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области обнаружен мужчина, покончивший с собой, сообщает пресс-служба МВД.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

"При осмотре в другой комнате дома было обнаружено тело супруги с признаками насильственной смерти. Следствие назначило все необходимые экспертизы", - говорится в сообщении.

Согласно полученным данным, во время ссоры мужчина ударил жену ножом в грудь, из-за чего она скончалась на месте.

"После этого муж, осознав, что натворил, совершил суицид. В ходе осмотра найдено орудие преступления - кухонный нож", - отмечает МВД.

Супруги прожили вместе почти 10 лет и воспитывали двоих детей. В этом году семья перебралась в новый дом, который построили общими силами.

"По предварительным данным, преступление совершено на почве неприязненных отношений между супругами. По словам родственников, ссоры и скандалы в семье происходили и раньше. В ночь, когда было совершено преступление, других близких родственников в доме не оказалось. Ранее женщина отвезла детей к своей родне", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });