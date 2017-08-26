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Муж убил жену и покончил с собой в Джалал-Абаде — версия милиции

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444850-ru.html

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26 августа 2017, 16:07       Комментарии

БИШКЕК, 26 авг - Sputnik. В пятницу, 25 августа, около 7.00 в милицию поступило сообщение о том, что в селе Бешик-Жон Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области обнаружен мужчина, покончивший с собой, сообщает пресс-служба МВД.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
"При осмотре в другой комнате дома было обнаружено тело супруги с признаками насильственной смерти. Следствие назначило все необходимые экспертизы", - говорится в сообщении.
Согласно полученным данным, во время ссоры мужчина ударил жену ножом в грудь, из-за чего она скончалась на месте.
"После этого муж, осознав, что натворил, совершил суицид. В ходе осмотра найдено орудие преступления - кухонный нож", - отмечает МВД.
Супруги прожили вместе почти 10 лет и воспитывали двоих детей. В этом году семья перебралась в новый дом, который построили общими силами.
"По предварительным данным, преступление совершено на почве неприязненных отношений между супругами. По словам родственников, ссоры и скандалы в семье происходили и раньше. В ночь, когда было совершено преступление, других близких родственников в доме не оказалось. Ранее женщина отвезла детей к своей родне", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.
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