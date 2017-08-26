Премьер Сапар Исаков приступил к исполнению своих обязанностей

26 августа 2017, 15:53 Комментарии

Бишкек, 26.08.17. /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков сегодня, 26 августа, приступил к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В церемонии представления главы правительства приняли участие спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков и лидеры парламентских фракций коалиции большинства Жогорку Кенеша.

Сапар Исаков выразил благодарность президенту КР и депутатам Жогорку Кенеша за оказанное высокое доверие и подчеркнул, что новый состав Правительства приложит все усилия по эффективной реализации правительственной программы "Жаңы доор – кырк кадам", направленной на развитие экономики и повышение благосостояния граждан страны.

Напомним в пятницу, 25 августа, на внеочередной сессии депутаты Жогорку Кенеша утвердили структуру и состав правительства во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым.