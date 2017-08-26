КТРК покажет финал ЧМ по кок-бору между сборными Кыргызстана и Казахстана

26 августа 2017, 16:01 Комментарии

Бишкек, 26.08.17 /Кабар/. Сборные Кыргызстана и Казахстана 27 августа сыграют в финале чемпионата мира по кокпару (казахская версия кок-бору – прим.ред.) в Астане.

Генеральный директор КТРК Илим Карыпбеков на своей странице в Facebook написал: "У нас хорошие новости. Только КТРК и КТРК-Спорт будет показывать в прямом эфире в высоком качестве Full HD финал кок-бору в Астане".

"Кок-бору финал 27-го предварительно в 17:00. Время предварительное, точное пока не определили в Астане. По неподтвержденной информации, ожидается участие президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - накал еще тот будет", - написал он.

Напомним, матчи чемпионата мира проводятся по два тайма по 20 минут, а не по три тайма, как в кок-бору. Также на поле нет тай-казанов, вместо них установлены пластмассовые круги.

Всего в чемпионате мира принимают участие 12 стран: Узбекистан, США, Турция, Таджикистан, Монголия, Азербайджан, Россия, Венгрия, Китай, Казахстан, Кыргызстан и Афганистан.

Первый чемпионат мира по кокпару проходит в Астане на ипподроме "Казанат". Матчи за третье место и финал состоятся 27 августа. Призовой фонд составляет 18 млн тенге (более 3,7 млн сомов).

Напомним, что телеканал КТРК-Спорт также планирует в прямом эфире транслировать поединок между американским боксером Флойдом Мэйуэзером-младшим и ирландским бойцом смешанного стиля (ММА)

Как ожидается, бой Макгрегора и Мейвезера начнётся в 7:00 утра.