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В Брюсселе застрелили сомалийца, напавшего с ножом на солдатВ Брюсселе застрелили сомалийца, напавшего с ножом на солдат

Более 200 тыс. жителей Техаса остались без света из-за урагана "Харви"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365388_bo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444847-ru.html

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26 августа 2017, 15:34       Комментарии

Более 211 тыс. человек в Техасе оказались без электричества из-за удара мощнейшего урагана "Харви", сообщает в субботу Интерфакс со ссылкой на CNN и Совет по надежности электроснабжения этого штата.
Ранее сообщалось, что проблема затронула 104 тыс. человек.
Степень мощности урагана в настоящее время приравнивается к третьей категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра достигает 201 км/ч.
Президент США Дональд Трамп объявил в связи с ураганом "Харви" режим стихийного бедствия в штате Техас. Он также призвал жителей проявлять максимальную осторожность.

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