Число кандидатов в президенты Кыргызстана сократилось, осталось 42

26 августа 2017, 12:59 Комментарии

Предприниматель Акылбек Мансуров отозвал свое заявление о самовыдвижении кандидатом на должность президента Кыргызстана. На 25 августа число претендентов на пост президента составляет 46 человек. Об этом сообщает Центризбирком.

24 августа свои заявления отозвали еще трое человек – пенсионер Марат Иманкулов, предприниматель Сайнидин Султанидинов и председатель Ассоциации отечественных производителей Бакыт Дегенбаев.

Всего на регистрацию кандидатом в президенты заявления подали 59 человек. Позже Центризбирком исключил из списка пятерых граждан за несоблюдение ряда норм выборного законодательства.

Выборы президента КР пройдут 15 октября 2017 года.