Минобороны рассекретило часть документов о Сталинградской битве

26 августа 2017, 14:49 Комментарии

Минобороны России опубликовало исторические документы о Сталинградской битве в годы Великой Отечественной войны. Как пишет Лента.ру, информация об этом в пятницу, 25 августа, появилась на сайте ведомства.

"В преддверии празднования в 2018 году 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве запущен мультимедийный раздел с рассекреченными документами из Центрального архива Минобороны", - сообщает военное ведомство.

В частности, публике покажут рукописный текст телеграммы-донесения Рокоссовского о пленении командующего Шестой немецкой армией генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. Также на сайте представлены документы германского командования о ходе боевых действий и сражавшихся против немецких войск частях Красной армии.

Еще одним уникальным документом стало подробное описание тактики штурмовых групп городского боя, впервые созданных в Красной армии в ходе обороны Сталинграда.