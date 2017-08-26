Доллар США: 68.4595 (-0.0905) 
Евро: 80.7548 (-0.0485) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Более 200 тыс. жителей Техаса остались без света из-за урагана "Харви"Более 200 тыс. жителей Техаса остались без света из-за урагана "Харви"Минобороны рассекретило часть документов о Сталинградской битвеМинобороны рассекретило часть документов о Сталинградской битве

В Брюсселе застрелили сомалийца, напавшего с ножом на солдат

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365387_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444844-ru.html

Похожие новости

Солдаты и студенты, не прописанные в Бишкеке, смогут проголосовать в столице

В Казахстане пограничники застрелили нарушителя границы из Кыргызстана

В Индии застрелили агрессивного слона, убившего 15 человек

Война с историей: в Польше хотят снести памятники советским солдатам

Не оскверняйте прошлое — Орлов о сносе памятников солдатам СССР в Польше

26 августа 2017, 15:02       Комментарии

В центре Брюсселя 30-летний выходец из Сомали напал с ножом на двоих военнослужащих, один из них получил легкое ранение. Солдаты в ответ открыли огонь. Нападавший был госпитализирован в тяжелом состоянии и вскоре умер в больнице, пишет Медуза.
Во время нападения преступник кричал "Аллах акбар!"
В прокуратуре сообщили, что считают нападение терактом. При этом у правоохранительных органов нет информации о связях нападавшего с террористическими организациями.
#Bruxelles Attaque sur deux militaires à Bruxelles, le résumé en image. pic.twitter.com/y0fhm7yFHN
- Alerte attentat BE (@A_Attentat_BE) 26 августа 2017 г.
В марте 2016 года в Брюсселе был совершен двойной теракт. В аэропорту Завентем и на станции метро взорвались бомбы. В результате взрывов погибли 32 человека.
В 2015 году в Брюсселе были задержаны подозреваемые в причастности к терактам в Париже, жертвами которых стали 130 человек. Как выяснилось в ходе расследования, смертники, которые совершили теракты, также проживали в Брюсселе.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум