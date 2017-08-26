Вся площадь "Ала-Тоо" в жвачках — уборщики с трудом отодрали их

26 августа 2017, 14:47 Комментарии

БИШКЕК, 26 авг - Sputnik. Муниципальное предприятие "Тазалык" на своей странице в Facebook попросило жителей и гостей Бишкека не бросать жевательные резинки на землю.

"После них (жвачек. - Ред.) остаются некрасивые черные пятна, которые мы удаляем вручную. Давайте любить, ценить и беречь нашу столицу вместе. Ведь чистый город начинается с каждого из нас", - написано в публикации.

МП "Тазалык" готовит площадь к празднованию Дня независимости 31 августа, рассказал директор предприятия Рысбек Сарпашев. По его словам, работники организации уже покрасили передвижные ограждения.

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