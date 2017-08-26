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Вся площадь "Ала-Тоо" в жвачках — уборщики с трудом отодрали их

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444843-ru.html

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Сотрудник Госэкотехинспекции по Кара-Суйскому району пойман на взятке

26 августа 2017, 14:47       Комментарии

БИШКЕК, 26 авг - Sputnik. Муниципальное предприятие "Тазалык" на своей странице в Facebook попросило жителей и гостей Бишкека не бросать жевательные резинки на землю.
"После них (жвачек. - Ред.) остаются некрасивые черные пятна, которые мы удаляем вручную. Давайте любить, ценить и беречь нашу столицу вместе. Ведь чистый город начинается с каждого из нас", - написано в публикации.
МП "Тазалык" готовит площадь к празднованию Дня независимости 31 августа, рассказал директор предприятия Рысбек Сарпашев. По его словам, работники организации уже покрасили передвижные ограждения.
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