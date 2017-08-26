Доллар США: 68.4595 (-0.0905) 
Евро: 80.7548 (-0.0485) 
Золото: 41.38 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Вся площадь "Ала-Тоо" в жвачках — уборщики с трудом отодрали ихВся площадь "Ала-Тоо" в жвачках — уборщики с трудом отодрали ихМинтруда и соцразвития предлагает перевести выплаты госпособий на безналичную формуМинтруда и соцразвития предлагает перевести выплаты госпособий на безналичную форму

В Бишкеке проходит IV открытый чемпионат КР по баскетболу 3х3 "Bishkek Open 2017"

 

Фотографии: kabar.kg

       

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-444842-ru.html

Похожие новости

Зелень, фонтаны и Wi-Fi. В Бишкеке обновят четыре парка

Прогноз погоды: в Бишкеке без осадков

Легкий ветерок — погода в Бишкеке на 26 августа

В Бишкеке прошел семинар по процедурам государственных закупок

Страны ареала обитания снежного барса подписали Бишкекскую декларацию (текст)

26 августа 2017, 14:43       Комментарии

Бишкек, 26.08.17. /Кабар/. На Старой площади столицы стартовал IV открытый чемпионат КР по баскетболу 3х3 "Bishkek Open 2017". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
В открытии приняли участие вице-мэр города Бишкек Айгуль Рыскулова, президент федерации баскетбола Кыргызской Республики Бактияр Кадыров, спортсмены из Узбекистана, Казакстана, Таджикистана, Кыргызстана и любители спорта.
Вице-мэр Айгуль Рыскулова пожелала всем спортсменам успехов в игре и поблагодарила всех кто поддерживает чемпионат.
Данное мероприятие в этом году приурочено к празднованию 90-летия кыргызского баскетбола. В 1927 году в рамках первой спартакиады Киргизии приняли участие мужские и женские баскетбольные команды Ошской и Иссык-Кульской областей, Чуйской долины и столицы. Этот год и считается официальной датой рождения отечественного баскетбола.
Сам турнир имеет небольшую историю, но уже приобрел большую популярность среди спортсменов не только Кыргызстана, но и других стран. В первом чемпионате, в четырех различных категориях, принимало участие 24 команды, в том числе и из Таджикистана. С каждым годом число участников только растет, и в этом году в чемпионате принимает участие уже 80 команд. Помимо команд из столицы и регионов республики, в чемпионате также принимает участие большое количество команд из Казахстана и Узбекистана. В 2015 году чемпионом в самой престижной категории "Мужчины 18+" стала команда из города Санкт-Петербург (Россия). В июне 2017 года баскетбол 3х3 получил статус олимпийского вида спорта и будет представлен на Олимпиаде 2020 года в Токио.
Организаторами данного турнира являются Федерация баскетбола КР совместно с Дирекцией по Олимпийским видам спорта КР при поддержке мэрии города Бишкек.
История турнира очень богата, география участников за эти годы была очень широкой, и на сегодняшний день в различных командах принимают участие отдельные игроки, представляющие такие государства как США, Россию, Филиппины, Португалию и так далее. Организаторы надеются, что данный турнир и дальше будет вызывать интерес у баскетбольной общественности, и в дальнейшем получит статус ФИБА, позволяющий включить данный турнир в этап Мирового тура ФИБА 3х3, самого престижного турнира в данном виде спорта.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум