В Бишкеке проходит IV открытый чемпионат КР по баскетболу 3х3 "Bishkek Open 2017"

26 августа 2017, 14:43 Комментарии

Бишкек, 26.08.17. /Кабар/. На Старой площади столицы стартовал IV открытый чемпионат КР по баскетболу 3х3 "Bishkek Open 2017". Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В открытии приняли участие вице-мэр города Бишкек Айгуль Рыскулова, президент федерации баскетбола Кыргызской Республики Бактияр Кадыров, спортсмены из Узбекистана, Казакстана, Таджикистана, Кыргызстана и любители спорта.

Вице-мэр Айгуль Рыскулова пожелала всем спортсменам успехов в игре и поблагодарила всех кто поддерживает чемпионат.

Данное мероприятие в этом году приурочено к празднованию 90-летия кыргызского баскетбола. В 1927 году в рамках первой спартакиады Киргизии приняли участие мужские и женские баскетбольные команды Ошской и Иссык-Кульской областей, Чуйской долины и столицы. Этот год и считается официальной датой рождения отечественного баскетбола.

Сам турнир имеет небольшую историю, но уже приобрел большую популярность среди спортсменов не только Кыргызстана, но и других стран. В первом чемпионате, в четырех различных категориях, принимало участие 24 команды, в том числе и из Таджикистана. С каждым годом число участников только растет, и в этом году в чемпионате принимает участие уже 80 команд. Помимо команд из столицы и регионов республики, в чемпионате также принимает участие большое количество команд из Казахстана и Узбекистана. В 2015 году чемпионом в самой престижной категории "Мужчины 18+" стала команда из города Санкт-Петербург (Россия). В июне 2017 года баскетбол 3х3 получил статус олимпийского вида спорта и будет представлен на Олимпиаде 2020 года в Токио.

Организаторами данного турнира являются Федерация баскетбола КР совместно с Дирекцией по Олимпийским видам спорта КР при поддержке мэрии города Бишкек.

История турнира очень богата, география участников за эти годы была очень широкой, и на сегодняшний день в различных командах принимают участие отдельные игроки, представляющие такие государства как США, Россию, Филиппины, Португалию и так далее. Организаторы надеются, что данный турнир и дальше будет вызывать интерес у баскетбольной общественности, и в дальнейшем получит статус ФИБА, позволяющий включить данный турнир в этап Мирового тура ФИБА 3х3, самого престижного турнира в данном виде спорта.