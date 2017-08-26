Минтруда и соцразвития предлагает перевести выплаты госпособий на безналичную форму

26 августа 2017, 14:35 Комментарии

Министерство труда и социального развития предлагает перевести выплаты государственных пособий на безналичную форму через национальную платежную карту "Элкарт".

Как отмечается в проекте постановления правительства, опубликованного для общественного обсуждения, выплаты пособий по карте будут получать все категории получателей кроме лиц с ограниченными возможностями здоровья, участники Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лица, награжденные орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, с группой инвалидности, граждане, подвергшиеся в годы Великой Отечественной войны незаконной насильственной мобилизации в рабочие колонны (трудармию) и впоследствии реабилитированные, реабилитированные граждане, пострадавшие в результате репрессий за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и другим признакам, семьи погибших военнослужащих в ВОВ, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов ВОВ, не вступивших в повторный брак, вдовы (вдовцы) умерших участников Великой Отечественной войны, не вступивших в повторный брак, вдовы (вдовцы) умерших лиц, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" и знаком "Жителю блокадного Ленинграда", признанных инвалидами, не вступивших в повторный брак, а также в случае, когда в населенном пункте, в котором проживает получатель пособия, денежных компенсаций и других социальных выплат не существует структурных подразделений коммерческих банков или банкоматов.

"Элкарт" - национальная платежная система расчетов банковскими платежными картами, которую выпускают все коммерческие банки Кыргызстана и которая обрабатывает финансовые потоки на территории нашей страны, что исключает зависимость от влияния геополитических факторов.

По данным ведомства, государство, выплачивая из бюджетных средств государственные пособия, денежные компенсации и другие социальные выплаты гражданам КР через карты "Элкарт", должно быть уверено, что каждый адресат получит свои средства своевременно, независимо от внешних политических факторов.

В Минтруда отмечают, что Межведомственная комиссия по увеличению доли безналичных платежей и расчетов в республике поручила "Кыргыз почтасы", ОАО "РСК Банк", ОАО "Айыл Банк" установить в отделениях POS-терминалы в отдаленных селах.